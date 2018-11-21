Danimarka'da eski Ã§ete lideri Nedim YaÅŸar Ã¶ldÃ¼rÃ¼ldÃ¼

Danimarka'da eski Ã§ete lideri Nedim YaÅŸar, suÃ§ dÃ¼nyasÄ±ndan ayrÄ±lÄ±ÅŸÄ±na dair yazÄ±lan kitabÄ±n tanÄ±tÄ±m toplantÄ±sÄ±nÄ±n ardÄ±ndan Ã¶ldÃ¼rÃ¼ldÃ¼.

Danimarka'nÄ±n baÅŸkenti Kopenhag'da silahlÄ± saldÄ±rÄ±ya uÄŸrayan "Los Guerreros" adlÄ± çetenin eski lideri Nedim YaÅŸar öldü. YaÅŸar, suç dünyasÄ±ndan ayrÄ±lÄ±ÅŸÄ±nÄ± anlatan "Kökler: Bir Gangsterin ÇÄ±kÄ±ÅŸ Yolu" kitabÄ±nÄ±n tanÄ±tÄ±m toplantÄ±sÄ±nÄ±n ardÄ±ndan saldÄ±rÄ±ya uÄŸradÄ±.

AA'nÄ±n haberine göre Kopenhag polisi dün akÅŸam yerel saatle 19.38'de Kopenhag'Ä±n Nörrebro semtindeki bir sokakta YaÅŸar'a (31) 2 el ateÅŸ eden saldÄ±rganÄ±n olay yerinden yaya olarak kaçtÄ±ÄŸÄ±nÄ± açÄ±kladÄ±.. AÄŸÄ±r yaralanan YaÅŸar, kaldÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ± hastanede yaÅŸamÄ±nÄ± yitirdi.

Nedim YaÅŸar’Ä±n tehditler aldÄ±ÄŸÄ± ve geçen yÄ±l polisin kendisine alarm telefonu verdiÄŸi, ancak saldÄ±rÄ±ya uÄŸradÄ±ÄŸÄ± sÄ±rada bu telefonun yanÄ±nda olmadÄ±ÄŸÄ± öÄŸrenildi.

KÄ°TABI YENÄ° ÇIKTI

Nedim YaÅŸar'Ä±n, "Los Guerreros" adllÄ± çeteden nasÄ±l ayrÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± konu alan "Kökler bir gangsterin çÄ±kÄ±ÅŸ yolu" adlÄ± kitabÄ± ise salÄ± günü yayÄ±mlandÄ±. KitabÄ±, Marie-Louise Toksvig kaleme aldÄ±. YaÅŸar'a yönelik saldÄ±rÄ±nÄ±n tanÄ±tÄ±m toplantÄ±sÄ±nÄ±n ardÄ±ndan gerçekleÅŸtiÄŸi bildirildi.

BBC Türkçe'nin haberine göre Türkiye doÄŸumlu Nedim YaÅŸar, 4 yaÅŸÄ±nda ailesiyle birlikte Danimarka'ya yerleÅŸti.

YaÅŸar 20'li yaÅŸlarÄ±nÄ±n baÅŸÄ±nda Kopenhag merkezli Los Guerreros (SavaÅŸçÄ±lar) çetesinin liderliÄŸini yaptÄ±. Çetenin uyuÅŸturucu ticareti ile baÄŸlantÄ±lÄ± olduÄŸu belirtiliyor.

Danimarka haber ajansÄ± Ritzau, YaÅŸar'Ä±n 2012 yÄ±lÄ±nda baba olacaÄŸÄ±nÄ± öÄŸrendikten sonra çeteyi bÄ±rakarak bir "çÄ±kÄ±ÅŸ programÄ±na" katÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± yazdÄ±.

YaÅŸar daha sonra gençlere danÄ±ÅŸmanlÄ±k yapmaya ve yerel Radio24syv radyosunda kendi programÄ±nÄ± sunmaya baÅŸladÄ±.

YaÅŸar'Ä±n ölüm haberi ardÄ±ndan radyo istasyonu, radyo binasÄ± önünde yarÄ±ya indirilmiÅŸ bayraklarÄ±n fotoÄŸrafÄ±yla "HoÅŸçakal Nedim YaÅŸar, her ÅŸey için teÅŸekkürler" tweeti attÄ±.

ADALET BAKANI: ACI VE ÇOK ANLAMSIZ

Danimarka Adalet BakanÄ± YaÅŸar'Ä±n öldürülmesinin "AcÄ± ve çok anlamsÄ±z" olduÄŸunu söyledi; "Nedim ile bir kez görüÅŸmüÅŸtüm. TanÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±m adam tüm kalbiyle yeni bir hayata baÅŸlamak ve baÅŸkalarÄ± için de deÄŸiÅŸim yaratmak istiyordu" dedi.

Danimarka polisinin kayÄ±tlarÄ±na göre son yÄ±llarda çete baÄŸlantÄ±lÄ± suçlar ve silahlÄ± saldÄ±rÄ±larÄ±n sayÄ±sÄ±nda artÄ±ÅŸ yaÅŸanÄ±yor. (DIÅž HABERLER)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 21 KasÄ±m 2018 13:11

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