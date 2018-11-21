â€˜Dahaâ€™ filmi Maltepelilerle buluÅŸtu

Onur Saylakâ€™Ä±n ilk kez yÃ¶netmen koltuÄŸuna oturduÄŸu â€˜Dahaâ€™ filmi Maltepe Belediyesi Prof. Dr. TÃ¼rkan Saylan KÃ¼ltÃ¼r Merkezinde gÃ¶sterildi.

Maltepe Belediyesi Prof. Dr. Türkan Saylan Kültür Merkezi (TSKM), kasÄ±m ayÄ± etkinlikleri kapsamÄ±nda düzenlediÄŸi sinema gününde, Onur Saylak’Ä±n ilk kez yönetmen koltuÄŸuna oturduÄŸu ‘Daha’ filmini gösterdi. Dünya prömiyerini Çekya Karlovy Vary Film Festivali’nde ve Türkiye prömiyerini 24’üncü UluslararasÄ± Adana Film Festivali’nde gerçekleÅŸtiren, baÅŸrollerini Ahmet Mümtaz Taylan, Hayat Van Eck ve Tuba Büyüküstün’ün paylaÅŸtÄ±ÄŸÄ± film, UluslararasÄ± Adana Film Festivali’nden 4 ödülle döndü ve yurt dÄ±ÅŸÄ±nda da birçok ödülün sahibi oldu. Hakan Günday’Ä±n aynÄ± adlÄ± kitabÄ±ndan uyarlanan ve Antalya’da çekilen filmde, kaçak göçmenlerin hikayesi, babasÄ±yla seyahat eden küçük Gaza’nÄ±n gözünden anlatÄ±lÄ±yor.

‘MÜLTECÄ°LERÄ°N YAÅžADIKLARI DAHA SERT’

Film sonrasÄ±nda Saylak ile Maltepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi DekanÄ± Prof. Dr. Selahattin YÄ±ldÄ±z’Ä±n moderatörlüÄŸünde söyleÅŸi yapÄ±ldÄ±. Saylak söyleÅŸide, filmle ilgili merak edilen sorularÄ± yanÄ±tlayarak, “Çok sert bir film yaptÄ±ÄŸÄ±mÄ±z söyleniyor ama gerçek yaÅŸamda mültecilerin yaÅŸadÄ±klarÄ± sorunlar, bundan da sert. Film farklÄ± okumalara açÄ±k ve tabii ÅŸu andan bakarak daha deÄŸiÅŸik sahnelerin olabileceÄŸi veya ÅŸu bölümün aslÄ±nda ÅŸöyle olmamasÄ± gerektiÄŸini de düÅŸünüyorum. Zaten yönetmen bir filme yaslanarak ben oldum deyip, ömrü boyunca bu filmle de özdeÅŸleÅŸtirilmemeli. Kendini sürekli geliÅŸtirerek daha iyisini nasÄ±l yapabilirim diyebilmeli” dedi. KonuÅŸmasÄ±nÄ±, “Herkesi birbirinden güzel etkinliklerin düzenlendiÄŸi Prof. Dr. Türkan Saylan Kültür Merkezine davet ediyorum. Bu gibi kurumlara mutlaka destek verilmeli” diyerek sonlandÄ±ran Saylak, ayakta alkÄ±ÅŸlandÄ±. (KÜLTÜR SERVÄ°SÄ°)

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