Ä°stismar sanÄ±klarÄ± neden serbest dolaÅŸÄ±yor?Â 

15 yaÅŸÄ±ndaki Ã§ocuÄŸu istismar eden iki kiÅŸi hakkÄ±nda, savcÄ±lÄ±k ve emniyet ÅŸikayet baÅŸvurusuna raÄŸmen 2 yÄ±ldÄ±r iÅŸlem yapmÄ±yor.

HDP Ä°zmir Milletvekili Serpil Kemalbay Pekgözegü, Ä°zmir’de iki yÄ±ldÄ±r cinsel istismara maruz kalan 15 yaÅŸÄ±ndaki çocuÄŸu meclis gündemine taÅŸÄ±yarak Adalet BakanlÄ±ÄŸÄ±’nÄ±n yanÄ±tlamasÄ± istemiyle soru önergesi verdi.

Kemalbay, bir annenin sosyal medya aracÄ±lÄ±ÄŸÄ± ile “KÄ±zÄ±m onlarca defa istismara uÄŸradÄ±, ama bugüne dek bir kiÅŸi dahi gözaltÄ±na alÄ±nmadÄ±. Ä°stismarcÄ±lar cezalandÄ±rÄ±lsaydÄ± kÄ±zÄ±ma yanaÅŸmaya cesaret edemezlerdi” sözlerini hatÄ±rlatarak yetkililerin çocuklara yönelik cinsel istismar suçlarÄ±nda büyük bir aymazlÄ±k içerisinde olduÄŸunu söyledi.

Kemalbay, Ä°zmir’de 15 yaÅŸÄ±nda bir çocuk olan E.K.’nÄ±n uyuÅŸturucu madde verilerek 2 yÄ±ldÄ±r cinsel istismara maruz kaldÄ±ÄŸÄ±nÄ± aktardÄ±. E.K'nÄ±n annesi emniyete ve cumhuriyet savcÄ±lÄ±klarÄ±na ÅŸikayette bulunmasÄ±na raÄŸmen istismarcÄ±lara karÅŸÄ± bir iÅŸlem baÅŸlatÄ±lmadÄ±. Kemalbay, "Anne istismarcÄ±larÄ±n Åž.P. ve oÄŸlu O.P. olduÄŸunu bildiriyor. Åž.P’nin , E.K.’ya uyuÅŸturucu madde verdiÄŸi, O.P.’nin de istismar ettiÄŸi tarafÄ±mÄ±zca anne ile yaptÄ±ÄŸÄ±mÄ±z telefon görüÅŸmesinde anne tarafÄ±ndan ifade edilmiÅŸtir.”

TÜM BAÅžVURULARA RAÄžMEN CEZA YOK

Annenin yardÄ±m istemesi üzerine E.K.’nÄ±n sosyal hizmetler müdürlüÄŸünce alÄ±nÄ±p tedavi edilmeye baÅŸlandÄ±ÄŸÄ±nÄ± ancak E.K.’nÄ±n tedavi gördüÄŸü hastane tarafÄ±ndan ‘tedaviyi red ediyor’ dediÄŸi bildirilerek tedavisinin yarÄ±m bÄ±rakÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirten Kemalbay “Daha sonra ise ‘Hastanede yer yok, yer bulunduÄŸunda baÅŸka bir ilde ve hastanede tedavi ettirilecektir’ denmesi 17 yaÅŸÄ±ndaki E.K.’nÄ±n ölüm fermanÄ± anlamÄ±na gelmektedir” dedi.

Annenin sorumlularÄ±n cezalandÄ±rÄ±lmasÄ± için adeta çÄ±rpÄ±nmasÄ±na raÄŸmen istismarcÄ±larÄ±n hala rahatlÄ±kla ellerini kollarÄ±nÄ± sallayarak geziyor olmalarÄ±nÄ± eleÅŸtiren Kemalbay, istismarcÄ±lar hakkÄ±nda iki yÄ±ldÄ±r herhangi bir iÅŸlem yapÄ±lmamÄ±ÅŸ olmasÄ±na tepki gösterdi.

Kemalbay, konuya iliÅŸkin Adalet BakanÄ± Aldülhamit Gül’e ÅŸu sorularÄ± yöneltti:

â– 15 yaÅŸÄ±ndaki E.K.’yÄ± istismar eden, zorla alÄ±koyan, uyuÅŸturucu madde veren kiÅŸiler hakkÄ±nda bakanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±z hangi iÅŸlemleri yapmÄ±ÅŸtÄ±r?

â– Anne Åž. tarafÄ±ndan karakola ve cumhuriyet savcÄ±lÄ±klarÄ±na yapÄ±lan ÅŸikayet dosyalarÄ± neden cevapsÄ±z kalmÄ±ÅŸtÄ±r?

â– 15 yaÅŸÄ±nda bir çocuÄŸu alÄ±koyan, istismar eden, uyuÅŸturucu veren adÄ± ve adresi belli olan kiÅŸiler çocuÄŸun annesinin ÅŸikâyetine raÄŸmen neden yakalanmamÄ±ÅŸ ve cezalandÄ±rÄ±lmamÄ±ÅŸtÄ±r?

â– Åžikâyet baÅŸvurularÄ±nÄ± iÅŸleme koymayan, görev ve sorumluluÄŸunu yerine getirmeyen ilgililer hakkÄ±nda bir yaptÄ±rÄ±mÄ±nÄ±z olacak mÄ±dÄ±r? (HABER MERKEZÄ°)

2018 yÄ±lÄ±nÄ±n ilk on ayÄ±nda 1014 Ã§ocuk cinsel istismara maruz kaldÄ±

YargÄ±da CinsiyetÃ§ilik Raporu: YargÄ± erkeÄŸe â€˜iyiâ€™

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 21 KasÄ±m 2018 12:52

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