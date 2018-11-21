KHKâ€™liler Mecliste bir araya geliyor

KHK ile ihraÃ§ edilen meslek gruplarÄ± Mecliste bir araya gelerek â€˜nasÄ±l bir mÃ¼cadeleâ€™ konusunda Ã§alÄ±ÅŸma yÃ¼rÃ¼tecek.

HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk GergerlioÄŸlu, KHK ile ihraç edilen meslek gruplarÄ±nÄ± Meclis'te bir araya getirerek, çalÄ±ÅŸma izni ve iÅŸe iade haklarÄ± konusunda nasÄ±l bir mücadele yürütüleceÄŸine dair çalÄ±ÅŸma yürüteceklerini söyledi.

HalklarÄ±n Demokratik Partisi (HDP) Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk GergerlioÄŸlu, KHK ile iÅŸlerinden çÄ±karÄ±lan akademisyenleri, hukukçularÄ± ve eÄŸitimcileri Meclis'te bir araya getiriyor. FarklÄ± gerekçelerle farklÄ± meslek gruplarÄ±ndan ihraç edilen akademisyen, hukukçu ve eÄŸitimciler, kendi meslek dallarÄ±ndan ihraç edilenlerle bir araya gelerek, çalÄ±ÅŸma izinlerinin ve iÅŸe iade haklarÄ±nÄ±n geri verilmesi konusunda nasÄ±l bir mücadele yürütüleceÄŸini tartÄ±ÅŸacak ve adÄ±m atÄ±lacak. Son 2 yÄ±lda KHK'ler ile büyük insan hak ihlallerinin olduÄŸunu belirten GergerlioÄŸlu, “OHAL ile birlikte AnayasayÄ± çiÄŸneyerek KHK'leri ilan ettiler. Toplumsal hayatÄ± boÄŸmuÅŸ oldular. Sonuçta da kabul edilmeyecek bir ÅŸey çÄ±ktÄ± ortaya. Ä°ki yÄ±ldÄ±r özelde bile çalÄ±ÅŸma haklarÄ± kÄ±sÄ±tlanmÄ±ÅŸ yüz binlerce insan var. 60 bine yakÄ±n öÄŸretmen, binlerce hukukçu, mühendis var. Gerçekten sivil ölüm sunulmuÅŸ durumda. Adeta siyasi soykÄ±rÄ±ma giden uygulamalar bunlar” diye konuÅŸtu.

‘HAKLARINI Ä°STESÄ°NLER'

GergerlioÄŸlu, yapacaklarÄ± çalÄ±ÅŸmaya dair ÅŸunlarÄ± söyledi:

“KHK’lilerin özellikle çalÄ±ÅŸma izinleri noktasÄ±nda gündem oluÅŸturma, haklarÄ±n iadesi noktasÄ±nda gayret oluÅŸturmaya hizmet edecek hem de maddi ve manevi konularda örneÄŸin; kooperatifleÅŸme gibi iÅŸleri yapmalarÄ±na da zemin hazÄ±rlamak istiyoruz. Ä°nsanlarda müthiÅŸ bir moral bozukluÄŸu, bezginlik, tedirginlik, korkaklÄ±k hakim. Biz bunlarÄ± baÅŸlatalÄ±m istiyoruz. Akademisyenler, öÄŸretmenler, hukukçular bir araya gelip haklarÄ±nÄ± talep etsinler. Bunu baÅŸarabileceÄŸimizi düÅŸünüyorum. Akademisyen arkadaÅŸlar yurt dÄ±ÅŸÄ±na gitmek zorunda deÄŸiller. Burada da formüller bulunabilir. Özel üniversitelerde çalÄ±ÅŸma hakkÄ± alÄ±nabilir. ÖÄŸretmenler için formüller bulunabilir.”

‘SOMUT ADIMLAR ATACAÄžIZ’

GergerlioÄŸlu, saÄŸlÄ±kta ÅŸiddeti önleme yasa teklifi ile gündeme gelen KHK'li hekimlerin özelde çalÄ±ÅŸmasÄ±nÄ± engelleyen yasadan geri adÄ±m atÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± hatÄ±rlatarak, ÅŸöyle konuÅŸtu: “Doktorlar direndi ve kazandÄ±lar. Doktorlar hakkÄ±nÄ± alabilmiÅŸse diÄŸer meslek gruplarÄ± da alabilmeli. Tüm meslek gruplarÄ±nÄ±n direnerek haklarÄ±nÄ± alabileceÄŸine inanÄ±yorum. OnlarÄ±n insafÄ±yla deÄŸil kendi gayretimizle kazanmamÄ±z gerekiyor. HakkÄ± söke söke almakla olacak. Bunu da talep edeceksin ki bu iÅŸ olsun. Meclis'te bu konuda daha etkin adÄ±mlar atabiliriz diye düÅŸünüyoruz. YürüttüÄŸümüz tartÄ±ÅŸmalar sonucu somut adÄ±mlar atacaÄŸÄ±z. Bizim davamÄ±z umutsuzluÄŸu yenmek.” (Ankara/MA)

www.evrensel.net