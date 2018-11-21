Ã–ÄŸretmenler GÃ¼nÃ¼ dolayÄ±sÄ±yla 'Ä°stanbul Akvaryum' Ã¶ÄŸretmenlere Ã¼cretsiz

Ã–ÄŸretmenler, Ä°stanbul Akvaryumu 23-24-25 KasÄ±m tarihleri arasÄ±nda, giriÅŸ bedeli Ã¶demeden ziyaret edebilecek.

DünyanÄ±n en büyük tematik akvaryumu olan Ä°stanbul Akvaryum’u, 24 KasÄ±m ÖÄŸretmenler Günü nedeniyle, öÄŸretmenlere 23-24-25 KasÄ±m tarihleri arasÄ±nda, giriÅŸ bedeli ödemeden, ücretsiz ziyarete açtÄ±klarÄ± duyuruldu. AyrÄ±ca öÄŸretmenlere eÅŸlik eden ziyaretçilere de giriÅŸ biletlerinde 26 TL’lik indirim yapÄ±lacak. YetiÅŸkin biletleri 85 TL yerine 59 TL, çocuk biletleriyse 55 TL yerine 29 TL’den satÄ±n alÄ±nabilecek.

ÖÄŸretmenler sadece öÄŸretmen kartÄ±nÄ± göstererek, 23 KasÄ±m Cuma gününden itibaren hafta içi 10.00-19.00 hafta sonu ise 10.00-20.00 saatleri arasÄ±nda kampanya fÄ±rsatlarÄ±ndan yararlanabilecek.

Ä°stanbul Akvaryum’da dünya denizlerinde yaÅŸayan balÄ±k türlerinin yanÄ± sÄ±ra Karadeniz’den Pasifik’e uzanan toplam 16 tema ve 1 adet Amazon YaÄŸmur OrmanÄ± yer alÄ±yor. Dünya üzerinde oldukça nadir bulunan, palyaço balÄ±klarÄ±ndan, limon köpekbalÄ±klarÄ±na kadar pek çok türde balÄ±ÄŸÄ± izleme fÄ±rsatÄ± bulunuyor. (Ä°STANBUL)

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