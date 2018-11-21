Ãœniversiteli kadÄ±nlar: Bir can daha yanmadan tacizin Ã¶nÃ¼ne geÃ§elim

Ã‡ukurova Ãœnivesitesi Ã¶ÄŸrencisi kadÄ±nlar, yemekhane Ã¶nÃ¼nde yaÅŸanan taciz olayÄ± Ã¼zerine bir mektup kaleme aldÄ±.

Çukurova Üniversitesinden kadÄ±n öÄŸrenciler

Günlük hayatta haberlerde, dizilerde sürekli duyduÄŸumuz ‘cinsel saldÄ±rÄ±’ ve ‘cinsel taciz’ kelimelerinin anlamÄ±nÄ± ve aralarÄ±ndaki ayrÄ±mÄ± ne kadar biliyoruz?

Fiziksel olarak bir insana karÅŸÄ± yapÄ±lan bütün eylemler cinsel saldÄ±rÄ± olurken, dokunmadan sadece bir bakÄ±ÅŸ ya da rahatsÄ±z edecek bir sözlü eylem ve davranÄ±ÅŸlar da cinsel tacize giriyor. Maalesef çoÄŸu zaman fiziksel bir eylem olmayÄ±nca yapÄ±lanÄ± cinsel bir taciz saymÄ±yoruz ve aslÄ±nda en büyük yanlÄ±ÅŸÄ± da burada yapÄ±yoruz. Bunun en çirkin örneklerinden birini geçtiÄŸimiz günlerde Çukurova Üniversitesinde yaÅŸadÄ±k. KadÄ±nlara bakarak mastürbasyon yapan tacizci yine kendini bu gerçeÄŸin arkasÄ±na sÄ±ÄŸÄ±narak savundu. “Ben bir ÅŸey yapmadÄ±m size, sadece uzaktan baktÄ±m” dedi. Fakat taciz etmiÅŸ sayÄ±lmasÄ± için dokunmasÄ±na gerek yoktu.

ÖÄŸrencilerin tepkisi sonucu gözaltÄ±na alÄ±nmasÄ± sonrasÄ±nda mahkemeye çÄ±karÄ±lan taciz eden kiÅŸi adli kontrol uygulamasÄ±yla serbest bÄ±rakÄ±ldÄ±. Peki, bu ÅŸahsÄ±n tutuklanmasÄ± için bir öÄŸrenciye saldÄ±rmasÄ±, ÅŸiddet uygulamasÄ± veya tecavüz etmesi mi gerekirdi? Bunu bir suç saymak için daha ne gerekiyor? Üniversitedeki kadÄ±n erkek bütün öÄŸrencilerin rahatsÄ±zlÄ±k duymasÄ± yeterli deÄŸil mi? Bu olaylarÄ±n suç sayÄ±lmasÄ± ve cezai yaptÄ±rÄ±mÄ±n olmasÄ± için.

Ä°lle Özgecan Aslan’larÄ±, Münevver Karabulut’larÄ± ve daha seslerini bile duymadÄ±ÄŸÄ±mÄ±z AyÅŸe’leri, Fatma’larÄ± kayÄ±p mÄ± etmek gerekiyor? OnlarÄ± kaybetmeden bunun önüne geçemezsek bu olaylarÄ±n suç olduÄŸunu kabul etmezsek, taciz, tecavüz, ÅŸiddetin önüne geçemezsek bu olaylarÄ±n suç olduÄŸunu kabul etmezsek daha nicelerini kaybetmemize yol açacaktÄ±r.

Gerekli toplumsal bilinç ve ses oluÅŸturmazsak her geçen gün saldÄ±rÄ±lar artarak devam edecektir. Bu olaylar karÅŸÄ±sÄ±nda yetersiz kalan sesimiz ancak önleyici, engelleyici tedbirler ve kanunlarla keskinleÅŸebilir. KadÄ±nlar ancak birlikte hareket ederek bu ve benzeri saldÄ±rÄ±lara göÄŸüs gerebilir. UnutmamalÄ±yÄ±z ki tepkilerimiz yetersiz kalÄ±rsa her cinsel taciz elbet bir gün cinsel saldÄ±rÄ±ya dönecektir.

Ã‡ukurova Ãœniversitesinde bir haftada ikinci taciz

Ã‡ukurova Ãœniversitesinde Ã¶ÄŸrencileri taciz eden kiÅŸi serbest bÄ±rakÄ±ldÄ±

Tacize uÄŸradÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yleyen Ã¶ÄŸrenciye KYKâ€™den skandal cevap

Ã–ÄŸrenci yurdu Ã¶nÃ¼nde taciz

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 21 KasÄ±m 2018 12:45

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