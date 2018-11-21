â€˜Fiyatlar ÅŸiÅŸiriliyor sonra indirim yapÄ±lÄ±yor, kampanyalarÄ± aldatÄ±cÄ±â€™

TESK Genel BaÅŸkanÄ± Bendevi PalandÃ¶ken, enflasyonla mÃ¼cadele kapsamÄ±nda baÅŸlatÄ±lan indirim kampanyalarÄ±nÄ±n aldatÄ±cÄ± olduÄŸunu ifade etti.

Özellikle BatÄ±’dan esinlenerek uygulamaya konulan ve tüketiciyi yanÄ±ltan alÄ±ÅŸveriÅŸ kampanyalarÄ±na karÅŸÄ± vatandaÅŸlarÄ± uyaran Esnaf ve SanatkârlarÄ± Konfederasyonu (TESK) Genel BaÅŸkanÄ± Bendevi Palandöken, “YÄ±lÄ±n belli zamanlarÄ±nda büyük firmalar tarafÄ±ndan baÅŸlatÄ±lan ve tüm dünyada hÄ±zla yayÄ±lan alÄ±ÅŸveriÅŸ kampanyalarÄ± vatandaÅŸlarÄ±mÄ±zÄ± yanÄ±ltÄ±yor. Bu tür alÄ±ÅŸveriÅŸ günlerinde önce maliyetler yükseltilerek fiyatlar ÅŸiÅŸiriliyor sonra indirim adÄ± altÄ±nda yeniden pazarlanÄ±yor” dedi.

‘StoklarÄ± tüketmek için fÄ±rsat’, ‘indirim günü’, ‘kapatÄ±yoruz’ gibi satÄ±ÅŸ teknikleri uygulandÄ±ÄŸÄ±nÄ±, vatandaÅŸlarÄ±n bu tür indirim aldatmacalarÄ±na itibar etmemesi gerektiÄŸini ifade eden Palandöken, “FiyatlarÄ± çok iyi takip ederek bildikleri ürünleri satÄ±n almalÄ±. Öte yandan internet üzerinden alÄ±ÅŸveriÅŸ çÄ±lgÄ±nlÄ±ÄŸÄ±na kapÄ±lÄ±p kredi kartlarÄ±na yüklenilmemeli” uyarÄ±sÄ± yaptÄ±.

FÄ°RMALAR FIRSAT VATANDAÅžA DEÄžÄ°L

Bu tür alÄ±ÅŸveriÅŸ çÄ±lgÄ±nlÄ±klarÄ±nÄ±n vatandaÅŸlar için deÄŸil büyük firmalar için bir fÄ±rsat alÄ±ÅŸveriÅŸi olduÄŸunu vurgulayan Palandöken, “Yüzde 90’lÄ±k rekabet piyasasÄ±nda hiç kimse zararÄ±na satÄ±ÅŸ yapmaz. Bir malÄ±n maliyeti ve satÄ±ÅŸ fiyatÄ± ortalama olarak bellidir. Ürünlere birkaç ay öncesinde 3-5 katÄ± etiket yapÄ±ÅŸtÄ±rÄ±p yÄ±lÄ±n belli günlerinde indirim diye pazarlamak haksÄ±z kazançtÄ±r” tespiti yaptÄ±.

Bu tarz indirim kampanyalarÄ±na karÅŸÄ± vatandaÅŸlarÄ±n çok dikkatli olmasÄ± gerektiÄŸini söyleyen Palandöken, “Herkes alÄ±yor ben de almalÄ±yÄ±m düÅŸüncesine kapÄ±lmamalÄ±. Ä°htiyaç fazlasÄ± olan ürün ucuz bile olsa pahalÄ±dÄ±r. VatandaÅŸlarÄ±mÄ±z yeni yÄ±la kredi kartlarÄ±nÄ± doldurarak girmemeli” ÅŸeklinde konuÅŸtu.

STOK ERÄ°TME OYUNU: KARA CUMA

Ä°ndirim var slogan ve cazibesine kapÄ±lÄ±p yapÄ±lan alÄ±ÅŸveriÅŸler sonucunda halkÄ±n kandÄ±rÄ±larak yeni satÄ±ÅŸ taktikleri yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± fakat sonucun hep aynÄ± olduÄŸunu belirten Palandöken, “Ekonominin daraldÄ±ÄŸÄ± ve insanlarÄ±n gelirlerinin azaldÄ±ÄŸÄ± bir ortamda ‘Efsane’ veyahut ‘Kara Cuma’ denilerek stok eritme oyunlarÄ±na halkÄ±mÄ±z gelmemeli. Öncelikle indirimler gerçek olmalÄ±. Gerçek olmayan indirimlerden uzak durulmalÄ±. Bu tür kampanyalarÄ±n sadece isimleri yeni, ancak yöntemleri hep aynÄ±. Önce ÅŸiÅŸir sonra indir. Sadece deÄŸiÅŸen kampanyanÄ±n ismi. Ama sonuç hep aynÄ±. HalkÄ± kandÄ±rmaktan baÅŸka bir ÅŸey yapÄ±lmÄ±yor” ÅŸeklinde konuÅŸtu. (EKONOMÄ° SERVÄ°SÄ°)

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