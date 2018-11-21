YabancÄ±lara konut satÄ±ÅŸÄ± ekimde patladÄ±

Ekim ayÄ±nda yabancÄ±lara yapÄ±lan konut satÄ±ÅŸlarÄ± bir Ã¶nceki aya gÃ¶re yÃ¼zde 134.4 artarak 6 bin 276 oldu.

Türkiye Ä°statistik Kurumu (TÜÄ°K) konut satÄ±ÅŸÄ± verilerini açÄ±kladÄ±. Verilere göre, ekim ayÄ±nda yabancÄ±lara yapÄ±lan konut satÄ±ÅŸlarÄ± bir önceki aya göre yüzde 134.4 artarak 6 bin 276 oldu. YabancÄ±lara yapÄ±lan konut satÄ±ÅŸlarÄ±nda, ekimde ilk sÄ±rayÄ± 2 bin 283 konut satÄ±ÅŸÄ± ile Ä°stanbul aldÄ±.

Türkiye genelinde konut satÄ±ÅŸlarÄ± 2018 Ekim ayÄ±nda bir önceki yÄ±lÄ±n aynÄ± ayÄ±na göre yüzde 19.2 artarak 146 bin 536 oldu.

KREDÄ° Ä°LE EV ALIMI DÄ°PTE

Türkiye genelinde ipotekli konut satÄ±ÅŸlarÄ± bir önceki yÄ±lÄ±n aynÄ± ayÄ±na göre yüzde 79.1 düÅŸüÅŸle 8 bin 65 oldu. Toplam konut satÄ±ÅŸlarÄ± içinde ipotekli satÄ±ÅŸlarÄ±n payÄ± yüzde 5.5 olarak gerçekleÅŸti.

Türkiye genelinde ilk defa satÄ±lan konut sayÄ±sÄ± bir önceki yÄ±lÄ±n aynÄ± ayÄ±na göre yüzde 31.3 artarak 74 bin 815 oldu.

EN ÇOK IRAKLILAR ALDI

“Ekim ayÄ±nda Irak vatandaÅŸlarÄ± Türkiye’den 1439 konut satÄ±n aldÄ±. Irak’Ä± sÄ±rasÄ±yla, 557 konut ile Ä°ran, 378 konut ile Kuveyt, 341 konut ile Almanya ve 336 konut ile Rusya Federasyonu izledi. (HABER MERKEZÄ°)

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