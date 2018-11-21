CÃ¶mertâ€™in aÄŸabeyi: Devletten adalet bekliyorduk. Ama adalet yok

Abdullah CÃ¶mertâ€™i Ã¶ldÃ¼ren polise 6 yÄ±l 10 ay 15 gÃ¼n hapis cezasÄ± verilmesine tepki gÃ¶steren AvukatÄ± Hatice Can kararÄ± temyiz edeceklerini sÃ¶yledi.

Hatay’da Gezi direniÅŸi sÄ±rasÄ±nda polisin attÄ±ÄŸÄ± gaz kapsülüyle yaÅŸamÄ±nÄ± yitiren Abdullah Cömert’in ölümüne iliÅŸkin 19 KasÄ±m’da BalÄ±kesir 2’nci AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesinde görülen davada kararÄ±nÄ± açÄ±klayan mahkeme heyeti, sanÄ±k Polis Ahmet K’ye “bilinçli taksir” iddiasÄ±yla 6 yÄ±l 10 ay 15 gün hapis cezasÄ± verdi. Cömert’in aÄŸabeyi Adnan Cömert ve Avukat Hatice Can verilen karara tepkili. DavanÄ±n baÅŸÄ±ndan beri sanÄ±k polisin “olasÄ± kast” iddiasÄ±nÄ±n yeterli olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± “kasten öldürme” iddiasÄ±yla ceza almasÄ± gerektiÄŸini ifade eden Cömert’in ailesinin avukatÄ± Hatice Can, ancak sanÄ±k Polis Ahmet K’ye “bilinçli taksir” iddiasÄ±yla 6 yÄ±l 10 ay 15 gün hapis cezasÄ± verildiÄŸine dikkat çekti. SanÄ±ÄŸÄ±n kamu görevlisi olduÄŸu için yasalarca korunduÄŸunu belirten Can, verilen cezayÄ± temyiz edeceklerini ifade ederek, “Tüm iç hukuk yollarÄ±na baÅŸvuracaÄŸÄ±z. Ä°stenilen ceza verilmediÄŸi takdirde Avrupa Ä°nsan HaklarÄ± Mahkemesine (AÄ°HM) baÅŸvuracaÄŸÄ±z” dedi.

‘EMÄ°R VEREN KAMU GÖREVLÄ°LERÄ° YARGILANMADI’

“Güvenlik güçlerinin asli görevi, vatandaÅŸÄ±n güvenliÄŸini ve can güvenliÄŸini korumaktÄ±r” diyen Can, sanÄ±k polisin hakaret ederek, evine giden Cömert’i gaz kapsülüyle öldürdüÄŸünü dile getirdi. Emir veren kamu görevlilerin yargÄ±lanmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± aktaran Can, kamu görevlilerin yargÄ±lanmasÄ±na iliÅŸkin AÄ°HM’ye baÅŸvurduklarÄ±nÄ± söyleyerek ÅŸöyle devam etti: “DavanÄ±n ilk görüldüÄŸü zaman mahkeme gaz kapsülünü ‘öldürücü’ diye nitelemediÄŸi için ceza, ‘yaralama kastÄ±yla ölüme neden olmaktan’ verildi. SanÄ±k 13 yÄ±l 4 ay ceza almÄ±ÅŸtÄ±. Bunun üzerine hem duruÅŸma savcÄ±sÄ± hem de Cömert ailesinin avukatlarÄ± olarak kararÄ±, sanÄ±k aleyhine temyiz ettik. YargÄ±tay Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ± ise suçu, ‘bilinçli taksir’ olarak niteledi. YargÄ±tay da bu görüÅŸe uyarak kararÄ± bozdu. Mahkemenin de bozma kararÄ±na uymasÄ±yla yapÄ±lan yeniden yargÄ±lama sonucunda 19 KasÄ±m’da görülen duruÅŸmada sanÄ±ÄŸa ‘bilinçli taksirden’ cezaya hükmedildi. Ceza, bu suça en üst sÄ±nÄ±rdan verildi; ancak mahkeme tutuklamaya hükmetmedi. KararÄ± temyiz edeceÄŸiz. SanÄ±ÄŸÄ±n hak ettiÄŸi cezayÄ± almasÄ± için hukuk mücadelemiz devam edecek.”

CÖMERT’Ä°N AÄžABEYÄ°: ADALET YOK

Cömert’in aÄŸabeyi Adnan Cömert de, adalet için 1300 kilometre mesafede bulunan BalÄ±kesir’e gittiklerini söyledi. “Devletten adalet bekliyorduk. Ama adalet yok” diyen Cömert, sanÄ±k polise verilen cezanÄ±n kamu vicdanÄ±nÄ± yaraladÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve dolayÄ±sÄ±yla adalete inançlarÄ±nÄ±n kalmadÄ±ÄŸÄ±nÄ±n altÄ±nÄ± çizdi. Cömert, “Bir kez daha CumhurbaÅŸkanÄ±na seslenmek istiyorum. CumhurbaÅŸkanÄ± her zaman ‘tarafsÄ±z ve baÄŸÄ±msÄ±z bir yargÄ± yarattÄ±k’ diyor. HayÄ±r, taraflÄ± ve baÄŸÄ±mlÄ± bir yargÄ± yarattÄ±nÄ±z. KardeÅŸimizi öldürdüler, bizi de sanÄ±k durumuna düÅŸürdüler. DavayÄ±, Hatay’dan BalÄ±kesir’e taÅŸÄ±dÄ±lar. Bizler adalet bekliyorduk. Ama adalet yerini bulmadÄ±. Adalet yok. Adalet taraflÄ± ve baÄŸÄ±mlÄ±” sözleriyle tepki gösterdi. (Hatay/MA)

Abdullah CÃ¶mert davasÄ±nda sanÄ±k polisin cezasÄ±nda indirim yapÄ±ldÄ±

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