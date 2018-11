CÃ¶mertâ€™in aÄŸabeyi: Devletten adalet bekliyorduk. Ama adalet yok

Abdullah Cömert’i öldüren polise 6 yıl 10 ay 15 gün hapis cezası verilmesine tepki gösteren Avukatı Hatice Can kararı temyiz edeceklerini söyledi.

Hatay’da Gezi direnişi sırasında polisin attığı gaz kapsülüyle yaşamını yitiren Abdullah Cömert’in ölümüne ilişkin 19 Kasım’da Balıkesir 2’nci Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davada kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanık Polis Ahmet K’ye “bilinçli taksir” iddiasıyla 6 yıl 10 ay 15 gün hapis cezası verdi. Cömert’in ağabeyi Adnan Cömert ve Avukat Hatice Can verilen karara tepkili. Davanın başından beri sanık polisin “olası kast” iddiasının yeterli olmadığını “kasten öldürme” iddiasıyla ceza alması gerektiğini ifade eden Cömert’in ailesinin avukatı Hatice Can, ancak sanık Polis Ahmet K’ye “bilinçli taksir” iddiasıyla 6 yıl 10 ay 15 gün hapis cezası verildiğine dikkat çekti. Sanığın kamu görevlisi olduğu için yasalarca korunduğunu belirten Can, verilen cezayı temyiz edeceklerini ifade ederek, “Tüm iç hukuk yollarına başvuracağız. İstenilen ceza verilmediği takdirde Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine (AİHM) başvuracağız” dedi.

‘EMİR VEREN KAMU GÖREVLİLERİ YARGILANMADI’

“Güvenlik güçlerinin asli görevi, vatandaşın güvenliğini ve can güvenliğini korumaktır” diyen Can, sanık polisin hakaret ederek, evine giden Cömert’i gaz kapsülüyle öldürdüğünü dile getirdi. Emir veren kamu görevlilerin yargılanmadığını aktaran Can, kamu görevlilerin yargılanmasına ilişkin AİHM’ye başvurduklarını söyleyerek şöyle devam etti: “Davanın ilk görüldüğü zaman mahkeme gaz kapsülünü ‘öldürücü’ diye nitelemediği için ceza, ‘yaralama kastıyla ölüme neden olmaktan’ verildi. Sanık 13 yıl 4 ay ceza almıştı. Bunun üzerine hem duruşma savcısı hem de Cömert ailesinin avukatları olarak kararı, sanık aleyhine temyiz ettik. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı ise suçu, ‘bilinçli taksir’ olarak niteledi. Yargıtay da bu görüşe uyarak kararı bozdu. Mahkemenin de bozma kararına uymasıyla yapılan yeniden yargılama sonucunda 19 Kasım’da görülen duruşmada sanığa ‘bilinçli taksirden’ cezaya hükmedildi. Ceza, bu suça en üst sınırdan verildi; ancak mahkeme tutuklamaya hükmetmedi. Kararı temyiz edeceğiz. Sanığın hak ettiği cezayı alması için hukuk mücadelemiz devam edecek.”

CÖMERT’İN AĞABEYİ: ADALET YOK

Cömert’in ağabeyi Adnan Cömert de, adalet için 1300 kilometre mesafede bulunan Balıkesir’e gittiklerini söyledi. “Devletten adalet bekliyorduk. Ama adalet yok” diyen Cömert, sanık polise verilen cezanın kamu vicdanını yaraladığını ve dolayısıyla adalete inançlarının kalmadığının altını çizdi. Cömert, “Bir kez daha Cumhurbaşkanına seslenmek istiyorum. Cumhurbaşkanı her zaman ‘tarafsız ve bağımsız bir yargı yarattık’ diyor. Hayır, taraflı ve bağımlı bir yargı yarattınız. Kardeşimizi öldürdüler, bizi de sanık durumuna düşürdüler. Davayı, Hatay’dan Balıkesir’e taşıdılar. Bizler adalet bekliyorduk. Ama adalet yerini bulmadı. Adalet yok. Adalet taraflı ve bağımlı” sözleriyle tepki gösterdi. (Hatay/MA)

