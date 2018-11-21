â€˜Ã‡ingene KÄ±zÄ±â€™nÄ±n gizemli hikayesi

Antep'in simgelerinden biri haline gelen â€˜Ã‡ingene KÄ±zÄ±â€™ mozaiÄŸinin â€˜kayÄ±pâ€™ parÃ§alarÄ± 26 KasÄ±mâ€™da TÃ¼rkiyeâ€™ye gelecek.

Antep'in simgelerinden biri haline gelen ‘Çingene KÄ±zÄ±’ mozaiÄŸi, 1998 yÄ±lÄ±nda Zeugma Antik Kenti'nde, devrilen bir sütunun kaldÄ±rÄ±lmasÄ±yla tesadüfen bulundu. BulunduÄŸu günden itibaren kentin tanÄ±tÄ±mÄ±na önemli katkÄ± sunan ‘Çingene KÄ±zÄ±’nÄ±n, yÄ±llar önce yurt dÄ±ÅŸÄ±na kaçÄ±rÄ±larak ABD'deki bir üniversiteye satÄ±lan kayÄ±p parçalarÄ± 26 KasÄ±m'da Türkiye’ye dönecek.

Türkiye'ye götürülmek üzere Bowling Green Eyalet Üniversitesi yetkililerinden teslim alÄ±nan eserler, Kültür ve Turizm BakanlÄ±ÄŸÄ± öncülüÄŸünde Antep'e getirilerek Zeugma Mozaik Müzesi'nde geçici bir platformda sergilenmeye baÅŸlanacak.

Antep'in Nizip ilçesine baÄŸlÄ± BelkÄ±s Mahallesi sÄ±nÄ±rlarÄ±ndaki 20 bin dönüm arazi üzerine kurulu Zeugma Antik Kenti'nde, 1998 yÄ±lÄ±nda çÄ±karÄ±lan ve ÅŸehrin önemli simgelerinden biri haline gelen "Çingene KÄ±zÄ±" mozaiÄŸinin yÄ±llar önce yurt dÄ±ÅŸÄ±na kaçÄ±rÄ±lan kayÄ±p parçalarÄ±, uzun bir aradan sonra evine dönüyor.

NASIL BULUNDU?

Nizip ilçesine 10 kilometre mesafedeki BelkÄ±s Mahallesi yakÄ±nlarÄ±ndaki FÄ±rat Nehri kÄ±yÄ±sÄ±nda, milattan önce 2'nci ve 3'üncü yüzyÄ±llara tarihlenen muhteÅŸem mozaiklerle süslenmiÅŸ Roma evlerini bünyesinde barÄ±ndÄ±ran Zeugma Antik Kenti'nden çÄ±karÄ±lan mozaiklerin simgesi haline gelen ‘Çingene KÄ±zÄ±’nÄ±n bulunma hikayesi de kendisi kadar etkileyici.

Çingene KÄ±zÄ± mozaiÄŸi, Zeugma Antik Kenti kazÄ±larÄ±na o dönem baÅŸkanlÄ±k eden emekli öÄŸretim üyesi Rifat Ergeç ve ekibi tarafÄ±ndan, 1998 yÄ±lÄ±ndaki kurtarma kazÄ±larÄ± sÄ±rasÄ±nda, bir vatandaÅŸÄ±n gösterdiÄŸi KelekaÄŸzÄ± bölgesinde açÄ±lan yaklaÅŸÄ±k 15 metrekarelik tahrip edilmiÅŸ mozaiÄŸin üzerindeki kÄ±rÄ±k bir sütunun kaldÄ±rÄ±lmasÄ±yla tesadüfen bulundu.

Bir villanÄ±n yemek odasÄ±nÄ±n zeminindeki birçok bölümü tahrip edilmiÅŸ mozaiÄŸi, kaçakçÄ±larÄ±n, üzerindeki sütun nedeniyle fark etmediÄŸi belirlenmiÅŸti. KulaÄŸÄ±ndaki küpeler, iri gözleri ve baÅŸÄ±ndaki baÄŸ nedeniyle ‘Çingene KÄ±zÄ±’ olarak adlandÄ±rÄ±lan mozaik, bulunduÄŸu günden itibaren Antep'in tanÄ±tÄ±mÄ±na büyük katkÄ± saÄŸlÄ±yor.

1960'lÄ± yÄ±llarda kaçak kazÄ±lar sÄ±rasÄ±nda parçalanan ve yurt dÄ±ÅŸÄ±na kaçÄ±rÄ±lan Çingene KÄ±zÄ± mozaiÄŸinin 12 kayÄ±p parçasÄ±nÄ±n ise yÄ±llar sonra ABD'nin Bowling Green State Üniversitesinde dekorasyon amaçlÄ± sergilendiÄŸi tespit edildi.

FotoÄŸraf: AA

2012 YILINDA Ä°STENDÄ°

Dr. Stephanie Hooper tarafÄ±ndan 2012 yÄ±lÄ±nda yapÄ±lan araÅŸtÄ±rmada, Bowling Green State Üniversitesince 35 bin dolar karÅŸÄ±lÄ±ÄŸÄ±nda satÄ±n alÄ±nan mozaiklerin, Zeugma Antik Kenti kökenli olduÄŸu belirlendi.

Kültür ve Turizm BakanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n bundan haberdar olmasÄ± üzerine, antik kentin kazÄ± baÅŸkanÄ± Prof. Dr. KutalmÄ±ÅŸ Görkay'dan konuyu incelemesi ve bir rapor hazÄ±rlamasÄ± istendi.

Görkay'Ä±n hazÄ±rladÄ±ÄŸÄ± raporda, üniversitede sergilenen eserlerin, Çingene KÄ±zÄ± mozaiÄŸinin bordüründen çalÄ±nan parçalar olduÄŸunu ortaya koymasÄ± üzerine BakanlÄ±k, 2012 yÄ±lÄ±nda resmi olarak mozaiklerin Türkiye'ye iadesini istedi.

YaklaÅŸÄ±k 5,5 yÄ±l süren görüÅŸmeler sonucu 15 MayÄ±s'ta Kültür ve Turizm BakanlÄ±ÄŸÄ± ile ABD’nin Bowling Green Eyalet Üniversitesi arasÄ±nda Zeugma mozaiklerine ait 12 parçanÄ±n Türkiye’ye getirilmesine iliÅŸkin protokol imzalandÄ±.

Kültür ve Turizm BakanÄ± Mehmet Nuri Ersoy, bir süre önce konuk olduÄŸu Anadolu AjansÄ± (AA) Editör MasasÄ±'nda, ‘Çingene KÄ±zÄ±’na ait mozaik parçalarÄ±nÄ±n 26 KasÄ±m'da Chicago'dan Antep'e getirileceÄŸini açÄ±kladÄ±. Eserler, Türkiye'ye götürülmek üzere Türk yetkililer tarafÄ±ndan törenle teslim alÄ±ndÄ±.

Çingene KÄ±zÄ± mozaiÄŸinin sergilendiÄŸi Zeugma Mozaik Müzesi'nde geçici sergileme alanÄ± oluÅŸturulmasÄ± için baÅŸlatÄ±lan çalÄ±ÅŸmalar sürüyor.

Bir süre müzedeki geçici platformda sergilenecek parçalar, daha sonra restore edilerek orijinal yerlerine yerleÅŸtirilerek ziyarete açÄ±lacak. (Antep/AA)

FotoÄŸraf: AA

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