ÃœzÃ¼m baÄŸlarÄ± ile bilinen KavacÄ±k kÃ¶yÃ¼ne mermer ocaÄŸÄ± izni

Ä°zmir ValiliÄŸi, KavacÄ±k kÃ¶yÃ¼ baÄŸlarÄ±nÄ±n yanÄ± baÅŸÄ±na iki yeni mermer ocaÄŸÄ± ve iÅŸleme tesisi aÃ§Ä±lmasÄ± iÃ§in onay verdi.

Metehan UD

Ä°zmir

Her yÄ±l üzüm festivalinin düzenlendiÄŸi KarabaÄŸlar'Ä±n KavacÄ±k köyünün baÄŸlarÄ±nÄ±n dibine Ä°zmir ValiliÄŸi iki yeni mermer ocaÄŸÄ± ve iÅŸleme tesisi açÄ±lmasÄ± için onay verdi. Ocaklar 1. derece SÄ°T alanÄ±na da komÅŸu.

Ä°zmir ValiliÄŸi, yeni maden ocaklarÄ± için yapÄ±lan baÅŸvurulara onay kararÄ± verirken iki ocaÄŸÄ±n yeri dikkat çekti. Valilik, KarabaÄŸlar'Ä±n KavacÄ±k köyü sÄ±nÄ±rlarÄ± içindeki ruhsat sahalarÄ± için baÅŸvuru yapan iki ÅŸirketin proje tanÄ±tÄ±m dosyalarÄ±nÄ± inceleyerek 'ÇED Gerekli DeÄŸildir' kararÄ± verdi. Her iki mermer ocaÄŸÄ± da birbirine çok yakÄ±n mesafede yer alÄ±rken ocak alanlarÄ± Ä°zmir Manisa Çevre PlanlarÄ±nda ormanlÄ±k alan olarak yer alÄ±yor.

SÄ°T ALANINA DA KOMÅžU

Ocaklardan yÄ±lda 100 bin metreküp mermer çÄ±karÄ±lmasÄ± planlanÄ±yor ve ömrü ise en az 10 yÄ±l. Ocaklarla birlikte bir tane de mermer, kesme, iÅŸleme ve sayalama tesisi izni veriliyor. Ocaklardan saatte en az 50 kg günde ise 400 kg civarÄ±nda toz havaya karÄ±ÅŸacak. Ocak alanÄ± aynÄ± zamanda TahtalÄ± BarajÄ±'nÄ±n uzun koruma havzasÄ± sÄ±nÄ±rlarÄ± arasÄ±nda yer alÄ±yor. Ruhsat sahasÄ±ndan geçen dereler çevredeki barajlarÄ± besliyor. Ocak için Ä°zmir Orman Bölge MüdürlüÄŸü'nün de 'sakÄ±ncasÄ± yoktur' yazÄ±sÄ± var. Ruhsat sahasÄ±nÄ±n bir kÄ±smÄ± ise 1. Derece DoÄŸal SÄ°T alanÄ± sÄ±nÄ±rlarÄ± içerisinde kalÄ±yor. Åžirketler SÄ°T alanÄ± bölgesinde çalÄ±ÅŸma yapmayacaklarÄ±nÄ± tahahhüt ediyor.

TARIM MÜDÜRLÜÄžÜ ÜZÜM BAÄžLARINI DÄ°KKATE ALMADI

OcaklarÄ±n güneyinde ise üzüm baÄŸlarÄ± bulunuyor. BaÄŸlarÄ± ile bilinen KavacÄ±k köyünde her yÄ±l KarabaÄŸlar Belediyesinden tarafÄ±ndan Üzüm Festivali düzenleniyor. Üzüm köylülerin en temel geçim kaynaklarÄ± arasÄ±nda yer alÄ±yor. Ä°zmir Ä°l GÄ±da TarÄ±m ve HayvancÄ±lÄ±k MüdürlüÄŸü de üzüm baÄŸlarÄ±nÄ± dikkate almadan uygunluk yazÄ±sÄ± vermiÅŸ. Proje dosyasÄ±nda ocaklarÄ±n üzüm baÄŸlarÄ±na mesafesine dair bilgi yok ama Parsel Sorgu Sisteminde en yakÄ±n üzüm baÄŸÄ± 250-300 metre mesafede.

www.evrensel.net