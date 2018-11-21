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FotoÄŸraf: DHA
BaÄŸcÄ±lar'da doÄŸalgaz borusu patladÄ±
21 KasÄ±m 2018 11:58
Ä°stanbul BaÄŸcÄ±larâ€™da doÄŸalgaz borusu patladÄ±. Patlama sonrasÄ± Ã§Ä±kan yangÄ±n kontrol altÄ±na alÄ±ndÄ±.
Ä°stanbul BaÄŸcÄ±lar'da doÄŸalgaz borusunda patlama meydana geldi. Yolda yapÄ±lan kazÄ± çalÄ±ÅŸmasÄ± sÄ±rasÄ±nda meydana gelen patlama sonucu çÄ±kan gaz alev aldÄ±. Olay yerine çok sayÄ±da itfaiye ekibi sevk edildi. YangÄ±n gazÄ±n kesilmesiyle kontrol altÄ±na alÄ±ndÄ±.
Olay saat 11.00 sÄ±ralarÄ±nda BaÄŸcÄ±lar Yenigün Mahallesi 620. Sokakta meydana geldi. AltyapÄ± çalÄ±ÅŸmasÄ± sÄ±rasÄ±nda doÄŸalgaz hattÄ±na zarar verilmesi sonucu çÄ±kan gaz alev aldÄ±. Olay yerine çok sayÄ±da itfaiye ekibi sevk edildi. YangÄ±n Ä°GDAÅž ekibinin doÄŸalgaz vanasÄ±nÄ± kapatmasÄ± sonrasÄ± kontrol altÄ±na alÄ±ndÄ±. (DHA)Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 21 KasÄ±m 2018 12:04
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