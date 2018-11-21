Varankâ€™tan kadrolaÅŸma sorusuna tek yanÄ±t: Åžiddetle kÄ±nÄ±yoruz

Sanayi ve Teknoloji BakanÄ± Mustafa Varankâ€™tan, CHP Milletvekili Sezgin TanrÄ±kuluâ€™nun kadrolaÅŸmayla ilgili soru Ã¶nergesine yanÄ±t: Åžiddetle kÄ±nÄ±yoruz

Sanayi ve Teknoloji BakanÄ± Mustafa Varank bakanlÄ±ÄŸÄ±n iÅŸe alÄ±m mülakatlarÄ±nda AKP'ye yakÄ±n olanlardan oluÅŸan listelere öncelik verildiÄŸine dair sorulara, tek yanÄ±t verdi. CHP Ä°stanbul Milletvekili Sezgin TanrÄ±kulu, Sanayi ve Teknoloji BakanlÄ±ÄŸÄ±’na yönelttiÄŸi 9 soruya tek bir yanÄ±t aldÄ±.

TanrÄ±kulu, bakanlÄ±ÄŸÄ±n iÅŸe alÄ±m sürecinde AKP’ye yakÄ±n isimlere öncelik verildiÄŸi Kürtlerin, Alevilerin ve CHP üyeleri ve yakÄ±nlarÄ±nÄ±n ‘elenmesi gerekenler’ listesine alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±na dair iddialarÄ± sormuÅŸtu. Soru önergesi 1 AÄŸustos 2018’de verildi. YanÄ±t ise 9 KasÄ±m 2018 tarihli.

Bakan Mustafa Varank imzalÄ± yanÄ±t ÅŸöyle:

“Cevap 1-2-3-4-5-6-7-8-9

BakanlÄ±ÄŸÄ±mÄ±zdaki personel alÄ±mÄ± uygulamalarÄ±; ilgili mevzuat çerçevesinde ve tarafsÄ±zlÄ±k, eÅŸitlik ve adalet ilkeleri gözetilerek, liyakat en ön planda deÄŸerlendirilmek suretiyle gerçekleÅŸtirilmektedir. BakanlÄ±ÄŸÄ±mÄ±zdaki iÅŸe alÄ±m süreciyle ilgili olarak önergede belirtilen iddialarÄ±n tümü gerçek dÄ±ÅŸÄ± olup, bu gibi hayal mahsulü hususlarÄ±n tarafÄ±mÄ±za yöneltilmesini ÅŸiddetle kÄ±nÄ±yoruz.” (HABER MERKEZÄ°)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 21 KasÄ±m 2018 12:14

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