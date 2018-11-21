UEFA Uluslar Ligi'nde TÃ¼rkiye'nin muhtemel rakipleri belli oldu

FotoÄŸraf: Abdullah CoÅŸkun/AA

UEFA Uluslar Ligi'nde TÃ¼rkiye'nin muhtemel rakipleri belli oldu

    • 21 KasÄ±m 2018 11:39

    UEFA Uluslar Ligi'nde TÃ¼rkiye'nin C Ligi'ndeki rakipleri 2 AralÄ±k'ta Ã§ekilecek kurayla belli olacak.

    UEFA Uluslar Ligi'nde grup maçlarÄ± tamamlanÄ±rken yarÄ± finale çÄ±kan takÄ±mlar, düÅŸenler ve çÄ±kanlar belli oldu.

    Bu sene ilki düzenlenen Uluslar Ligi'nde Türkiye C Ligi'ne düÅŸerken muhtemel rakipleri de kesinleÅŸti.

    Bir sonraki Uluslar Ligi'nin C kategorisinde yine 4 grup olacak ve Türkiye;  Kuzey Ä°rlanda, Ä°rlanda Cumhuriyeti, Ä°srail, Romanya, Azerbaycan, Bulgaristan, Macaristan, Yunanistan, KaradaÄŸ, Gürcistan, Makedonya ve Belarus ile birlikte mücadele edecek.

    2 AralÄ±k'ta çekilecek kurada Türkiye bu ülkelerin 3'ü ile aynÄ± grupta yer alacak. (SPOR SERVÄ°SÄ°)

    Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 21 KasÄ±m 2018 11:45
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