CHP yeni adaylarÄ±nÄ± aÃ§Ä±klamaya hazÄ±rlanÄ±yor

CHP Parti Meclisi, 30 KasÄ±m Cuma gÃ¼nÃ¼ 300'e yakÄ±n belediye baÅŸkan adayÄ±nÄ±n ismini daha aÃ§Ä±klayacak.

CHP'de 30 KasÄ±m Cuma günü yapÄ±lacak Parti Meclisi toplantÄ±sÄ±nda, 300'e yakÄ±n belediye baÅŸkan adayÄ±nÄ±n ismi açÄ±klanacak.

Parti Meclisinde 24 Ekim'de 105, 14 KasÄ±m'da da 147 belediye baÅŸkan adayÄ±nÄ± belirleyen CHP, 30 KasÄ±m'da alacaÄŸÄ± kararlarla 500'ün üzerinde ismi kamuoyuyla paylaÅŸmÄ±ÅŸ olacak.

CHP'NÄ°N AÇIKLANAN ADAYLARI KÄ°MLER?

Bugüne kadar açÄ±klanan adaylar arasÄ±nda 1 büyükÅŸehir, 10 il belediye baÅŸkan adayÄ± bulunuyor. CHP, BalÄ±kesir BüyükÅŸehir Belediye BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± için milletvekili Ahmet AkÄ±n'Ä± aday gösterdi. Burdur'da mevcut baÅŸkan Ali Orkun Ercengiz, Giresun'da mevcut baÅŸkan Kerim Aksu, Yalova'da mevcut baÅŸkan Vefa Salman, Artvin'de Demirhan Elçin, Batman'da Enver Erdem, Bingöl'de Vahdettin Uzunyayla, GümüÅŸhane'de Bedri AÄŸaç, UÅŸak'ta AsÄ±m KalelioÄŸlu, Erzincan'da Ä°smail TaÅŸ ve Karabük'te Mehmet Durum aday gösterildi.

CHPâ€™nin belediye baÅŸkan adaylarÄ±ndan 140'Ä± belli oldu

CHP, 105 belediye iÃ§in baÅŸkan adaylarÄ±nÄ± belirledi

AA'nÄ±n aktardÄ±ÄŸÄ±na göre CHP, Ankara'da baÅŸta Mansur YavaÅŸ olmak üzere bazÄ± isimler üzerinde görüÅŸmeler sürdürüyor.

Ä°stanbul'la ilgili çalÄ±ÅŸmalar kapsamÄ±nda ise CumhurbaÅŸkanÄ± adayÄ± Muharrem Ä°nce'nin, "eÄŸilim yoklamasÄ±ndan çÄ±kmasÄ± durumunda Ä°stanbul BüyükÅŸehir Belediye BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±na aday olacaÄŸÄ±nÄ±" açÄ±klamasÄ± ve geçen günlerde CHP Genel BaÅŸkanÄ± Kemal KÄ±lÄ±çdaroÄŸlu'ndan randevu talep etmesi dikkati çekti.

CHP VE Ä°YÄ° PARTÄ° 'Ä°TTÄ°FAKI'

Ä°YÄ° Parti ile yapÄ±lan görüÅŸmeler çerçevesinde "ittifak" konusunu da deÄŸerlendiren CHP, bazÄ± adaylarÄ±n belirlenmesi için geniÅŸ tabanlÄ± mutabakat arÄ±yor. Ä°YÄ° Parti ile bu kapsamda yürütülen görüÅŸmeler doÄŸrultusunda bazÄ± illerin adaylarÄ±nÄ±n netleÅŸmesi bekleniyor. (HABER MERKEZÄ°)

CHP ve Ä°YÄ° Parti 'ittifakÄ±' gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼: TÃ¼rkiye'nin tamamÄ± deÄŸil

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 21 KasÄ±m 2018 11:37

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