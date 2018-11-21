KÄ±ÅŸÄ± saÄŸlÄ±klÄ± geÃ§irmek ve salgÄ±n hastalÄ±klardan korunmak iÃ§in 6 Ã¶neri

BaÄŸÄ±ÅŸÄ±klÄ±k sisteminin zayÄ±fladÄ±ÄŸÄ±, salgÄ±n hastalÄ±klarÄ±n kol gezdiÄŸi kÄ±ÅŸ aylarÄ±nda hasta olmamak iÃ§in ne yapmalÄ±?

KÄ±ÅŸ döneminde soÄŸuk algÄ±nlÄ±ÄŸÄ± baÅŸta olmak üzere birçok mevsimsel hastalÄ±kla karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya kalÄ±nabiliyor. Bu aylarda hastalÄ±klara ek olarak metabolizmada yavaÅŸlama ile iÅŸtah ve yoÄŸun enerji içeren yiyecekleri tüketme eÄŸiliminde artÄ±ÅŸÄ±n da görüldüÄŸünü belirten Diyetisyen Sibel Mumcu, “Tüm bunlar kÄ±ÅŸ aylarÄ±nÄ±n daha zorlu geçmesine neden olabilir. YaÅŸam ve beslenme alÄ±ÅŸkanlÄ±klarÄ±nda dikkat edildiÄŸinde birkaç ipucuyla kÄ±ÅŸÄ± keyifli geçirmek ve saÄŸlÄ±ÄŸÄ± korumak mümkün” açÄ±klamasÄ±nda bulundu.

Beslenmenin hayatÄ±nÄ±zdaki öneminin tartÄ±ÅŸÄ±lmaz olduÄŸunu söyleyen Mumcu, “Bu nedenle her mevsimde olmasÄ± gerektiÄŸi gibi kÄ±ÅŸ aylarÄ±nda da yeterli ve dengeli beslenme prensibinden ayrÄ±lmadan hareket edilmeli, saÄŸlÄ±klÄ± beslenme alÄ±ÅŸkanlÄ±klarÄ±nda uzaklaÅŸÄ±lmamalÄ±” dedi. Mumcu, kÄ±ÅŸÄ± zinde geçirmek için 6 öneride bulundu.

1- KAHVALTI ATLANMAMALI

Güne zinde baÅŸlamak için mutlaka yeterli protein, karbonhidrat, vitamin ve mineral saÄŸlayan dengeli bir kahvaltÄ± yapÄ±lmalÄ±. KahvaltÄ± yaparak güne baÅŸlamak soÄŸuk ve karanlÄ±k kÄ±ÅŸ günlerinde daha iyi konsantre olmaya, hastalÄ±klardan korunmaya ve diÄŸer öÄŸünlerde iÅŸtahÄ±n daha iyi kontrol edilmesine yardÄ±mcÄ± olur.

2- MEVSÄ°M SEBZE-MEYVELERÄ° BESLENMEYE DAHÄ°L EDÄ°LMELÄ°

Meyve ve sebzeler kendi mevsimlerinde vitamin ve mineral açÄ±sÄ±ndan daha zengindir. KÄ±ÅŸ sebze ve meyveleri de C vitamini yönünden oldukça zengindir. KÄ±ÅŸ sebzelerinden kereviz vücuttaki toksinlerin atÄ±lmasÄ±na yardÄ±mcÄ± olur; lahana yüksek posa içeriÄŸiyle tokluk sinyallerini artÄ±rÄ±r; karnabahar metabolizma hÄ±zÄ±nÄ± artÄ±rÄ±r ve yaÄŸ yakmaya yardÄ±mcÄ± olur.

3- HER ÖÄžÜNDE SALATA TÜKETÄ°LMELÄ°

Roka, maydanoz, dereotu, havuç, turp, Ä±spanak, beyaz ve kÄ±rmÄ±zÄ± lahana gibi rengarenk sebzelerden oluÅŸan bir salata yüksek vitamin-mineral içeriÄŸiyle vücudun hastalÄ±klara karÅŸÄ± korunmasÄ±na yardÄ±mcÄ± olurken, yüksek lif içerikleriyle de sindirim sisteminin düzenli çalÄ±ÅŸmasÄ±na da destek olur.

4- HAFTADA 2-3 GÜN BALIK YENMELÄ°

Omega-3’ün en deÄŸerli kaynaklarÄ±ndan biri olan balÄ±ÄŸÄ±n sofralarda yer almasÄ± kalp saÄŸlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n korunmasÄ±, yaÄŸ yÄ±kÄ±mÄ±nÄ±n artÄ±rÄ±lmasÄ±, baÄŸÄ±ÅŸÄ±klÄ±ÄŸÄ±n güçlendirilmesi gibi faydalarÄ± yanÄ±nda formu korumak ve kaliteli protein kaynaÄŸÄ± tüketmek açÄ±sÄ±ndan oldukça önemli.

5- SU TÜKETÄ°MÄ° Ä°HMAL EDÄ°LMEMELÄ°

Su her dönemde en deÄŸerli içecektir. SoÄŸuk günlerde daha fazla sÄ±cak içecek tüketmek istendiÄŸi için su tüketimi biraz ihmal edilebilir. SÄ±cak içecekler de tüketilebilir ancak hiçbir içecek suyun yerini tutmaz. Düzenli çalÄ±ÅŸan bir metabolizma, sindirim sistemi ve zinde bir vücut için günde 2-2,5 litre su tüketimi ihmal edilmemeli.

6- BAHARATLAR BAÄžIÅžIKLIK SÄ°STEMÄ°NÄ° GÜÇLENDÄ°RÄ°YOR

AromalarÄ±yla insanÄ± cezbeden baharatlar baÄŸÄ±ÅŸÄ±klÄ±k sistemini güçlendiren ve yüksek antioksidan içeriÄŸiyle hastalÄ±klarla savaÅŸan özelliklere sahip. Zencefil, zerdeçal, karabiber, kÄ±rmÄ±zÄ± pul biber, kimyon, tarçÄ±n, sumak, nane, kekik gibi baharatlarÄ± yemeklere, salatalara çaylara eklenerek soÄŸuk algÄ±nlÄ±ÄŸÄ±, grip gibi hastalÄ±klar için oldukça faydalÄ±dÄ±r.

BunlarÄ±n yanÄ± sÄ±ra düzenli uyku, egzersiz, güneÅŸli günlerde yeterince güneÅŸten faydalanmak, ihtiyaç doÄŸrultusunda beslenmeye ara öÄŸünler eklemek de kÄ±ÅŸ mevsiminde zinde kalmaya yardÄ±mcÄ± olur. (HABER MERKEZÄ°)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 21 KasÄ±m 2018 11:28

www.evrensel.net