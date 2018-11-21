Ä°ktidarÄ±n, AÄ°HM kararÄ±nÄ± uygulamama lÃ¼ksÃ¼ var mÄ±?

Avukat Tugay Bek, DemirtaÅŸ kararÄ±nÄ±n ardÄ±ndan AÄ°HM'nin kararlarÄ±nÄ±n baÄŸlayÄ±cÄ±lÄ±ÄŸÄ±na, iktidarÄ±n tutumuna ve izlenecek yola dair yazdÄ±.

Av. Tugay Bek

ABD Federal Mahkemesi, geçtiÄŸimiz hafta BaÅŸkan Trump ile tartÄ±ÅŸtÄ±ktan sonra basÄ±n haklarÄ± iptal edilen CNN muhabiri Jim Acosta’nÄ±n yeniden basÄ±n izninin aktifleÅŸtirilmesine karar verdi. Beyaz Saraysa el mahkum mahkeme kararÄ±nÄ± uygulamak durumunda kaldÄ±. Peki Türkiye’de mahkemeler böyle bir karar verebilir mi?

Hadi mahkeme böyle bir karar verdi diyelim. Saray bu kararÄ± uygular mÄ±?

Bu sorularÄ±n bilinen cevaplarÄ± bir kez daha teyit oldu; AÄ°HM Selahattin DemirtaÅŸ'Ä±n tutukluluÄŸuna son verilmesi için gereÄŸinin yapÄ±lmasÄ± gerektiÄŸini karara baÄŸladÄ±. AÄ°HM kararÄ±nda, DemirtaÅŸ’Ä±n tutukluluÄŸunun ulusal ve uluslararasÄ± hukuka aykÄ±rÄ± olduÄŸu ifade edildi. Kararda ayrÄ±ca, ‘tutukluluÄŸun devam etmesini haklÄ± kÄ±lan yeni gerekçeler ve kanÄ±tlar ileri sürülmedikçe de tutukluluk halinin mümkün olan en kÄ±sa tarihte sonlanmasÄ±’ talep edildi.

KARARIN BAÄžLAYICI ÖZELLÄ°ÄžÄ° VAR MI?

Bu kararÄ±n verildiÄŸi andan itibaren DemirtaÅŸ’Ä±n tutuklu olmasÄ± hem ulusal hem de uluslararasÄ± hukuka aykÄ±rÄ±dÄ±r. DemirtaÅŸ’Ä± tutuklu olarak yargÄ±layan mahkemenin ele alÄ±p uymasÄ± gereken bir kararÄ±, hiç de üzerine vazife olmadÄ±ÄŸÄ± halde deÄŸerlendiren Tayyip ErdoÄŸan, "AÄ°HM'nin verdiÄŸi kararlar bizi baÄŸlamaz. AÄ°HM'nin bugüne kadar biliyorsunuz terör örgütüyle ilgili verdiÄŸi birçok karar var. Hepsi de aleyhedir. Onun karÅŸÄ±lÄ±ÄŸÄ±nda bizim de yapabileceÄŸimiz birçok ÅŸeyler vardÄ±r. Biz karÅŸÄ± hamlemizi yaparÄ±z, iÅŸi bitiririz. Terörü gelip de Türkiye'de dizginleyen hiçbir zaman AÄ°HM olmadÄ±." dedi. Yani Tayyip ErdoÄŸan, bu AÄ°HM kararÄ± bizi baÄŸlamaz, bu kararÄ± uygulamayÄ±z, siyaseten ve diplomatik alanda buna cevap veririz demiÅŸ oldu. “Bizim de yapabileceÄŸimiz bir ÅŸeyler var” sözünden de AvrupalÄ±lar muhtemelen “Çok da üzerimize gelmeyin. Üç milyon Suriyeliyi salÄ±veririm üzerine Eyy Avrupa” denmek istendiÄŸini anlamÄ±ÅŸlardÄ±r.

Peki uygulanmayacaksa Türkiye, yurttaÅŸlarÄ±na AÄ°HM’ye baÅŸvuru hakkÄ±nÄ± neden tanÄ±r?

Zaten verilecek olan kararÄ±n bir icra kabiliyeti yoksa iç hukuk yollarÄ±nÄ± tüketen yurttaÅŸlar, AÄ°HM kapÄ±larÄ±nda neden adalet bekler?

Åžunu peÅŸinen söyleyin; “Biz AÄ°HM kararlarÄ±nÄ± tanÄ±mÄ±yoruz” deyin.

PEKÄ° ABD’DE OLUP DA BÄ°Z DE OLMAYAN NEDÄ°R?

Öyle ya Trump neden “Ben halkÄ±n oyu ile seçildim. SarayÄ±ma hangi gazetecinin girip giremeyeceÄŸine karar veremeyeceksem bÄ±rakayÄ±m bu iÅŸi” diyememektedir?

ABD yargÄ±sÄ±, BaÅŸkanÄ±n baÅŸÄ±na buyrukluÄŸuna ve çÄ±lgÄ±nlÄ±klarÄ±na fren olmaya çalÄ±ÅŸÄ±yor. BaÅŸkanÄ± da baÄŸlayan bir “hukuk düzeni” olduÄŸunu hatÄ±rlatÄ±yor. ABD’de de, iktidar koltuÄŸunda oturmakta olan politikacÄ±larÄ±n anlÄ±k çÄ±kar ve politik ihtiyaçlarÄ±nÄ±n üzerinde devletin ali menfaatleri var. KurumlarÄ±n, bilhassa yargÄ±nÄ±n itibarÄ±nÄ±n korunmasÄ± politikacÄ±nÄ±n çÄ±karlarÄ±nÄ±n üstünde yer alÄ±yor. BatÄ± Demokrasisinde kuvvetler ayrÄ±lÄ±ÄŸÄ± ile korunmak istenen aslÄ±nda devlet otoritesine karÅŸÄ± yurttaÅŸlarÄ±n rÄ±zasÄ±nÄ±n devamÄ±nÄ±n saÄŸlanmasÄ±dÄ±r.

Türkiye’de devlet, yargÄ± ve bürokraside kendisini frenleyebilecek olan bir mekanizmanÄ±n olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± gören Tayyip ErdoÄŸan, DemirtaÅŸ hakkÄ±ndaki yargÄ± kararÄ±nÄ± uygulamayacaÄŸÄ±z diyebilmektedir. YargÄ±nÄ±n ise kendi alanÄ±na yönelik bu müdahaleye dur deme niyeti ve mecali bulunmamaktadÄ±r. Kamu otoritesini saÄŸlamak için gerekli olan yurttaÅŸÄ±n rÄ±zasÄ±nÄ± elde etme kaygÄ±sÄ± ortadan kalkÄ±nca geriye zor dÄ±ÅŸÄ±nda bir araç da kalmamÄ±ÅŸtÄ±r.

AÄ°HM’nin, DemirtaÅŸ hakkÄ±ndaki kararÄ±nÄ±n tanÄ±nmamasÄ±, özgürlük, adalet ve demokrasiyi elde etmenin, mücadele etmeden kestirme bir yolunun bulunmadÄ±ÄŸÄ±nÄ±n muktedirin dilinden ifadesidir. Ä°ktidar, özgürlükleri hedef alan savaÅŸÄ±nÄ±n “hÄ±z kesmeden kararlÄ±lÄ±kla süreceÄŸini" yinelemiÅŸtir. Demokrasi güçleri, sadece DemirtaÅŸ’Ä± deÄŸil tüm ülkeyi hedef alan kavga çaÄŸrÄ±sÄ±na icabet etmek, birleÅŸerek karÅŸÄ±lÄ±k vermek zorundadÄ±r.

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