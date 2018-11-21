3,5 yaÅŸÄ±ndaki Ã–ykÃ¼ ilik baÄŸÄ±ÅŸÄ± ile hayata tutunmayÄ± bekliyor

Ä°zmir'de 3,5 yaÅŸÄ±ndaki Ã–ykÃ¼ Arin YazÄ±cÄ± nadir gÃ¶rÃ¼len bir lÃ¶semi tanÄ±sÄ±yla tedavi gÃ¶rÃ¼yor. Ã–ykÃ¼, hayata tutunabilmek iÃ§in ilik baÄŸÄ±ÅŸÄ± bekliyor.

Ä°zmir'de yaÅŸayan ÇaÄŸdaÅŸ ve Eylem YazÄ±cÄ± çiftinin kÄ±zlarÄ± Öykü Arin'e, nadir görülen Juvenil Myelomonositik Lösemi (JMML) tanÄ±sÄ± konuldu. Minik Öykü, Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi'nde tedavi altÄ±na alÄ±ndÄ±. Ailesi, Öykü'nün hayata tutunmasÄ± için, ilik nakli bekliyor. Öykü için sosyal medya üzerinden de bir kampanya baÅŸlatÄ±ldÄ±. Donör bulunmasÄ± için çabalayan YazÄ±cÄ± Ailesi'nin yakÄ±nlarÄ± ve vatandaÅŸlar, bir yandan kan baÄŸÄ±ÅŸÄ±nda bulunurken, bir yandan da uygun ilik için seferber oldu.

Juvenil miyelomonositik lösemi (JMML) erken çocukluk çaÄŸÄ±nda görülen, çocukluk çaÄŸÄ± lösemilerinin bir türü. Görülme oranÄ± yüzde 2 olan hastalÄ±ÄŸÄ±n tedavisi ise kemik iliÄŸi nakli. (DHA)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 21 KasÄ±m 2018 11:11

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