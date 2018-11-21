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Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 21 KasÄ±m 2018 11:17
FotoÄŸraf: DHA
AKP'nin Antalya BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediye BaÅŸkan AdayÄ± Menderes TÃ¼rel
21 KasÄ±m 2018 11:06
AKP'nin Antalya BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediye BaÅŸkan adayÄ±nÄ±n mevcut baÅŸkan Menderes TÃ¼rel olduÄŸu aÃ§Ä±klandÄ±.
AKP Antalya Ä°l BaÅŸkanÄ± Ä°brahim Ethem TaÅŸ, 31 Mart 2019 tarihinde yapÄ±lacak yerel seçimlerde Antalya BüyükÅŸehir Belediye BaÅŸkan adaylarÄ±nÄ±n mevcut baÅŸkan Menderes Türel olduÄŸunu duyurdu.
AKP Ä°l BaÅŸkanÄ± Ä°brahim Ethem TaÅŸ, esnafla bir araya geldiÄŸi toplantÄ±da, 24 KasÄ±m Cumartesi gününe kadar Antalya'daki ilçe belediye baÅŸkan adaylarÄ±nÄ± açÄ±klayacaklarÄ±nÄ± söyledi.
TaÅŸ, BüyükÅŸehir Belediye BaÅŸkanÄ± adaylarÄ±nÄ±n ise Menderes Türel olduÄŸunu açÄ±kladÄ±. (Antalya/DHA)
Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 21 KasÄ±m 2018 11:17
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