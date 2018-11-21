Instagram sahte kullanÄ±cÄ±larÄ±n Ã¼yeliÄŸini iptal etmeye hazÄ±rlanÄ±yor

Instagram, takipÃ§i sayÄ±larÄ±nÄ± ve katÄ±lÄ±m metriklerini artÄ±rmak iÃ§in Ã¼Ã§Ã¼ncÃ¼ parti uygulama kullananlara karÅŸÄ± yeni bir hamle Ã¼zerinde Ã§alÄ±ÅŸÄ±yor.

Instagram, takipçi sayÄ±larÄ±nÄ± ve katÄ±lÄ±m metriklerini ÅŸiÅŸirmek için üçüncü parti uygulamalarÄ± kullanan kullanÄ±cÄ±lar için yeni bir uygulama baÅŸlatÄ±yor. Bundan sonra üçüncü parti uygulamalarÄ± kullanarak sahte takipçi, beÄŸeni ve yorum alan kullanÄ±cÄ±lar uyarÄ±lacak; bu sahte kullanÄ±cÄ±larÄ±n üyeliÄŸi ise iptal edilecek.

Webrazzi’den Gözde Ulukan’Ä±n haberine göre; ÅŸirket, dün yaptÄ±ÄŸÄ± açÄ±klamada politikalarÄ±nÄ± ihlal eden üçüncü taraf uygulamalarÄ± kullandÄ±ÄŸÄ± tespit edilen kullanÄ±cÄ± hesaplarÄ±ndan sahte takipçilerin yanÄ± sÄ±ra beÄŸeni ve yorumlarÄ±n temizlenmeye baÅŸlayacaÄŸÄ±nÄ± söyledi. Bu tür davranÄ±ÅŸlarÄ±n, topluluk için kötü olduÄŸunun ve özgün olmayan beÄŸeni, takip, yorumlar üreten üçüncü taraf uygulamalarÄ±n Instagram’Ä±n topluluk kurallarÄ±nÄ± ve kullanÄ±m ÅŸartlarÄ±nÄ± ihlal ettiÄŸinin altÄ± çizildi.

HAKSIZ REKABETÄ° ARTIRIYOR

Instagram, hedeflediÄŸi üçüncü taraf uygulamalarÄ±n hangileri olduÄŸuna deÄŸinmedi. Ancak çok sayÄ±da ÅŸirket ve Instagram kullanÄ±cÄ±sÄ±, Skweezer, Incentafan, Mr. Insta, Boostgram ve Turbo Like for Instagram gibi takipçilerinin hÄ±zla artmasÄ±nÄ± vaat eden uygulamalarÄ± ve hizmetleri kullanÄ±yor. BazÄ± kullanÄ±cÄ±lar, içeriÄŸinin platformda daha çok görüntülenmesi ümidiyle Instagram’Ä±n algoritmalarÄ±nÄ± bu tür taktiklerle deÄŸiÅŸtirmeye çalÄ±ÅŸÄ±yor. BazÄ± kiÅŸilerin üçüncü parti uygulamalarla farkÄ±nda olmadan ÅŸifrelerini paylaÅŸmÄ±ÅŸ olabileceÄŸini belirten ÅŸirket, bu uygulamalarÄ± kullanmaya devam eden kullanÄ±cÄ±larÄ±n Instagram deneyimlerinin olumsuz yönde etkilenebileceÄŸini de söyledi. (HABER MERKEZÄ°)

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