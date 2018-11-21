KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu, AÄ°HM'nin DemirtaÅŸ kararÄ± iÃ§in 'UymamÄ±z lazÄ±m' dedi

CHP Genel BaÅŸkanÄ± Kemal KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu, AÄ°HMâ€™nin Selahattin DemirtaÅŸâ€™a dair verdiÄŸi karar iÃ§in 'AÄ°HM kararÄ±na uymamÄ±z lazÄ±m' dedi.

CHP Genel BaÅŸkanÄ± Kemal KÄ±lÄ±çdaroÄŸlu, AÄ°HM’nin Selahattin DemirtaÅŸ’a dair verdiÄŸi “tutukluluk haline son verilmesi” kararÄ±na dair konuÅŸtu.

Habertürk yazarÄ± Muharrem SarÄ±kaya, bugünkü yazÄ±sÄ±nda KÄ±lÄ±çdaroÄŸlu’nun bu konudaki sözlerine yer verdi.

Buna göre Kemal KÄ±lÄ±çdaroÄŸlu, AÄ°HM kararÄ± ile ilgili olarak ÅŸu deÄŸerlendirmeyi yaptÄ±:

“Dünyada hukuk devletine saygÄ±lÄ±yÄ±z… Hukuk devletine saygÄ±lÄ± yönetim var algÄ±sÄ±nÄ± yaratmak istiyorsak, AÄ°HM kararÄ±na uymamÄ±z lazÄ±m; uyuyoruz da zaten. Veya onun karÅŸÄ±lÄ±ÄŸÄ±nda tazminat ödeniyor. DolayÄ±sÄ±yla kararÄ±n içeriÄŸini görmeden, bilmeden bir ÅŸey diyemem. Ama gönül isterdi ki bu kararÄ± Anayasa Mahkemesi verebilsin; öncelikle görüÅŸüp bir hukuksuzluk, haksÄ±zlÄ±k varsa önce o ortaya koyabilseydi...” (HABER MERKEZÄ°)

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Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 21 KasÄ±m 2018 10:50

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