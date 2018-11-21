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FotoÄŸraf: Jean-Marc Brivet/Wikimedia Commons(CC BY-SA 3.0)
Interpol baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±na GÃ¼ney Koreli Kim Jong-yang seÃ§ildi
21 KasÄ±m 2018 10:28
UluslararasÄ± polis iÅŸ birliÄŸi aÄŸÄ± Interpol'Ã¼n baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±na GÃ¼ney Koreli Kim Jong-yang seÃ§ildi.
UluslararasÄ± polis iÅŸ birliÄŸi aÄŸÄ± Interpol'ün baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±na Güney Koreli Kim Jong-yang getirildi.
Kim Jong-yang, Interpol'ün Dubai'deki yÄ±llÄ±k kongresinde 194 üye ülke tarafÄ±ndan seçildi.
Kim Jong-yang, RusyalÄ± Alexander Prokopchuk'u geride bÄ±rakarak baÅŸkanlÄ±k seçimini kazandÄ±. Prokopchuk, seçim öncesi favori gösteriliyordu ancak Interpol'un yakalama emri sistemini suistimal etmekle suçlanÄ±yordu. (DIÅž HABERLER)Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 21 KasÄ±m 2018 10:38
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