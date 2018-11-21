Yemen'de 85 bin Ã§ocuk yetersiz beslenmeden hayatÄ±nÄ± kaybetti

Yemen'de 2015- 2018 yÄ±llarÄ± arasÄ±nda savaÅŸ nedeniyle yaklaÅŸÄ±k 85 bin Ã§ocuk, akut yetersiz beslenmeden hayatÄ±nÄ± kaybetti.

Yemen'de ÇocuklarÄ± KurtarÄ±n VakfÄ±nÄ±n, BirleÅŸmiÅŸ Milletlerin (BM) 5 yaÅŸÄ±ndan küçük ve tedavi edilmeyen "aÅŸÄ±rÄ± akut yetersiz beslenme" maÄŸduru çocuklarÄ±n ölüm oranlarÄ±na dayanarak hazÄ±rladÄ±ÄŸÄ± raporda, Nisan 2015 ile Ekim 2018 arasÄ±nda 84 bin 700 çocuÄŸun akut yetersiz beslenmeden hayatÄ±nÄ± kaybetmiÅŸ olabileceÄŸi hesap edildi.

Raporda Ä°ngiltere'nin ikinci en büyük kenti Birmingham'da yaÅŸayan 5 yaÅŸÄ±ndan küçük çocuklarÄ±n nüfusuna denk geldiÄŸine iÅŸaret edilerek, bölgede süren çatÄ±ÅŸmalarÄ±n daha fazla insanÄ± kÄ±tlÄ±k riskiyle karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya bÄ±raktÄ±ÄŸÄ± kaydedildi.

VakÄ±f, Yemen'e ithal edilen gÄ±danÄ±n yüzde 90'Ä±nÄ±n vardÄ±ÄŸÄ± liman kenti Hudeyde çevresindeki çatÄ±ÅŸmalar nedeniyle düÅŸüÅŸ yaÅŸandÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtti.

Raporda akut yetersiz beslenme sorunu çözülmezse her yÄ±l çocuklarÄ±n yüzde 20 ila 30'unun yaÅŸamlarÄ±nÄ± kaybedeceÄŸine dikkati çekildi. VakfÄ±n Yemen direktörü Tamer Kirolos, Hudeyde'de 150 bin çocuÄŸun hayati riskinin bulunduÄŸuna iÅŸaret etti.

BM'ye göre, dünyanÄ±n en kötü insani krizinin yaÅŸandÄ±ÄŸÄ± Yemen'de, nüfusun yarÄ±sÄ±nÄ± oluÅŸturan 14 milyon kiÅŸi kÄ±tlÄ±k riskiyle karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya.

ABD ve Suudi Arabistan’Ä±n Yemen’de dört yÄ±ldÄ±r sürdürdükleri savaÅŸ binlerce sivilin ölümüne, kitlesel açlÄ±ÄŸa ve dünyada son 50 yÄ±lda görülen en kötü kolera salgÄ±nÄ±na yol açmÄ±ÅŸ durumda. (HABER MERKEZÄ°)

{365807}}

Yemen'de insanlar kÄ±tlÄ±k sebebiyle ot yemeye baÅŸladÄ±

www.evrensel.net