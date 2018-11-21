Oyuncu Cengiz Baykal hayatÄ±nÄ± kaybetti

Oyuncu Cengiz Baykal tedavi gÃ¶rdÃ¼ÄŸÃ¼ hastanede yaÅŸamÄ±nÄ± yitirdi.

Oyuncu Cengiz Baykal, tedavi gördüÄŸü hastanede 59 yaÅŸÄ±nda hayatÄ±nÄ± kaybetti.

Cengiz Baykal'Ä±n ölüm haberini, ses sanatçÄ±sÄ± Onur Akay duyurdu. Onur Akay, “YoÄŸun bakÄ±mda tedavi gören 59 yaÅŸÄ±ndaki deÄŸerli oyuncumuz Cengiz Baykal’Ä±, dün 20 KasÄ±m 2018 SalÄ± günü kaybettik” ifadelerini kullandÄ±.

Cengiz Baykal için, 21 KasÄ±m 2018 ÇarÅŸamba günü Üsküdar Tekel Sahnesi’nde tören düzenlenecek. Törenin ardÄ±ndan cenazesi, BakÄ±rköy Ä°ncirli Fatih Camii’nde ikindi namazÄ±nÄ±n ardÄ±ndan, Bahçelievler ÇobançeÅŸme MezarlÄ±ÄŸÄ±’na defnedilecek.

CENGÄ°Z BAYKAL KÄ°MDÄ°R?

Cengiz Baykal, 15 Ocak 1959 yÄ±lÄ±nda Batman’da dünyaya geldi. Mimar Sinan Üniversitesi Devlet KonservatuarÄ± Tiyatro Bölümü’nden mezun olan Baykal, Ä°stanbul Devlet Tiyatrosu'na yÄ±llarca hizmet etti. Çok sayÄ±da tiyatro oyununda rol alan Cengiz Baykal, dizilerde ve filmlerde de rol aldÄ±.

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