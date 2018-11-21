Ã‡eviriyi intihal yapan profesÃ¶r ceza almasÄ±na raÄŸmen Ã¼niversitede

KadÄ±n HastalÄ±klarÄ± ve DoÄŸum Bilgisi kitabÄ±nda intihalli makale yazarak profesÃ¶r olan KÃ¶se, TTBâ€™den ceza almasÄ±na raÄŸmen Ã¼niversitede Ã§alÄ±ÅŸÄ±yor.

AcÄ±badem Üniversitesi’nde görevli olan Prof. Dr. M. Faruk Köse’nin intihal yaptÄ±ÄŸÄ± ortaya çÄ±ktÄ±. Köse’nin intihal yaptÄ±ÄŸÄ± kitabÄ±n çevirisini ise daha önce asistanÄ± olan Cem Baykal’a yaptÄ±rdÄ±ÄŸÄ± iddia edildi.

2001-2004 yÄ±llarÄ± arasÄ±nda o zamanki adÄ±yla SSK Etik DoÄŸumevi’nde çalÄ±ÅŸan Cem Baykal’a, iddiaya göre Köse tarafÄ±ndan Neville Hacker tarafÄ±ndan yazÄ±lan Novak’s Gynecology isimli kitabÄ±n 5 bölümünün çevrisi yaptÄ±rÄ±ldÄ±. Daha sonra ise Köse bu çevirideki bazÄ± bölümleri “KadÄ±n HastalÄ±klarÄ± ve DoÄŸum Bilgisi” isimli bir kitap için kendi yazmÄ±ÅŸ gibi kullandÄ±.

Baykal durumu fark etmesinin ardÄ±ndan Köse hakkÄ±nda 2014 yÄ±lÄ±nda Türk Tabipleri BirliÄŸi (TTB) ve YükseköÄŸretim Kurulu’na ÅŸikâyette bulundu.

Birgün gazetesinden Mustafa KömüÅŸ'ün haberine göre Ä°stanbul Tabip OdasÄ± (Ä°TO), Köse hakkÄ±nda soruÅŸturma açtÄ± ve 2016 yÄ±lÄ±nda 15 günlük meslekten men ve 645 TL para cezasÄ± verdi. Köse, intihal yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ± kabul etse de zaman aÅŸÄ±mÄ± nedeniyle ceza almamasÄ± gerektiÄŸini ifade ederek karara itiraz etti.

TTB Yüksek Onur Kurulu Köse’nin itirazÄ±nÄ± deÄŸerlendirerek kararÄ± bozdu. Bozma kararÄ±nÄ±n ardÄ±ndan Haziran 2018’de toplanan Ä°stanbul Tabip OdasÄ± (Ä°TO) Onur Kurulu, Köse’nin KadÄ±n HastalÄ±klarÄ± ve DoÄŸum Bilgisi kitabÄ±nÄ± 2013 yÄ±lÄ±nda profesörlük atamasÄ±nda kullandÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtti. Kurul bu nedenle zaman aÅŸÄ±mÄ±nÄ±n 2013 yÄ±lÄ±ndan itibaren hesaplanmasÄ± gerektiÄŸini ifade etti. Kurul Köse’ye tekrar 15 gün meslekten men cezasÄ±na ve soruÅŸturma ve yargÄ±lama gideri olarak da 760 TL para cezasÄ±na çarptÄ±rdÄ±.

Köse Temmuz 2016’da AcÄ±badem Atakent Üniversite Hastanesi’nde görev yapmaya baÅŸladÄ±. Hala bu üniversitede görevine devam ediyor.

Öte yandan intihal yapÄ±lan bölüm Köse’nin CV’sinde de yer alÄ±yor. (HABER MERKEZÄ°)

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