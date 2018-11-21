Ä°hraÃ§ edilen baÅŸkan partinin anahtarÄ±nÄ± vermedi; kapÄ±yÄ± Ã§ilingir aÃ§tÄ±

Isparta YalvaÃ§â€™ta Ä°YÄ° Parti Ä°lÃ§e BaÅŸkanÄ±'nÄ±n anahtarÄ±nÄ± vermediÄŸi parti binasÄ± Ã§ilingirle aÃ§Ä±lÄ±p, devralÄ±ndÄ±.

Isparta’nÄ±n Yalvaç ilçesinde, genel merkezin kararÄ±nÄ± geri çevirip istifa etmeyen Ä°YÄ° Parti Ä°lçe BaÅŸkanÄ± Ä°lhan Yüksel, partiden ihraç edildi. Yüksel’in anahtarlarÄ±nÄ± teslim etmediÄŸi parti binasÄ± ise kapÄ±sÄ± çilingir yardÄ±mÄ±yla açÄ±larak devralÄ±ndÄ±.

Ä°YÄ° Parti Yalvaç Ä°lçe BaÅŸkanÄ± Ä°lhan Yüksel, son seçimlerin ardÄ±ndan genel merkezin tavsiye kararÄ±na uymadÄ± ve istifa etmedi. Genel BaÅŸkan Meral AkÅŸener ve Isparta Milletvekili Aylin Cesur hakkÄ±nda olumsuz açÄ±klamalar yaptÄ±ÄŸÄ± gerekçesiyle kesin ihraç istemiyle Disiplin Kurulu’na da sevk edilen Ä°lhan Yüksel, partiden ihraç edildi.

PARTÄ° BÄ°NASININ ANAHTARLARINI TESLÄ°M ETMEDÄ°

Ä°hraç edildikten sonra il yönetimi tarafÄ±ndan karar kendisine tebliÄŸ edildi ancak iddiaya göre Ä°lhan Yüksel parti binasÄ±nÄ±n anahtarlarÄ±nÄ± gelen yöneticilere teslim etmeyi reddetti.

ÇÄ°LÄ°NGÄ°RLE KAPI AÇILDI

Bu geliÅŸme üzerine Yalvaç’a giden Ä°l BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± Ramazan Kabalak, ilçe binasÄ±nÄ±n kapÄ±sÄ±nÄ± çilingir yardÄ±mÄ±yla açtÄ±rdÄ± ve parti yönetimini devraldÄ±. Yalvaç Ä°lçe TeÅŸkilatÄ±na yakÄ±nda yeni atama yapÄ±lacaÄŸÄ± belirtildi. (DHA)

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