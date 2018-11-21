Marmara'da saÄŸanak bekleniyor

Ã‡ok bulutlu havanÄ±n hakim olacaÄŸÄ± bÃ¶lgenin genelinde yaÄŸmur ve saÄŸanak, yer yer gÃ¶k gÃ¼rÃ¼ltÃ¼lÃ¼ saÄŸanak bekleniyor.

Marmara Bölgesi'nin genelinde yaÄŸmur ve saÄŸanak, yer yer gök gürültülü saÄŸanak bekleniyor.

Meteoroloji 1. Bölge MüdürlüÄŸü'nün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, hava sÄ±caklÄ±klarÄ±nda önemli bir deÄŸiÅŸiklik olmayacak, sÄ±caklÄ±klar mevsim normallerinin 1 ila 3 derece üzerinde seyredecek.

Çok bulutlu havanÄ±n hakim olacaÄŸÄ± bölgenin genelinde yaÄŸmur ve saÄŸanak, yer yer gök gürültülü saÄŸanak öngörülürken, doÄŸusunda yer yer pus ve sis bekleniyor.

RüzgarÄ±n kuzey ve kuzeybatÄ± yönlerden orta kuvvette eseceÄŸi tahmin edilen bölgede, yaÄŸÄ±ÅŸlarÄ±n Edirne ve KÄ±rklareli çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olmasÄ± beklendiÄŸinden ani sel, su baskÄ±nÄ± ve ulaÅŸÄ±mda aksamalar gibi olumsuzluklara karÅŸÄ± dikkatli ve tedbirli olunmasÄ± isteniyor. (AA)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 21 KasÄ±m 2018 09:55

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