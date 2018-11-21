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FotoÄŸraf: DHA
Avrasya TÃ¼neli'nde kaza: Avrupa'ya geÃ§iÅŸ yÃ¶nÃ¼ trafiÄŸe kapatÄ±ldÄ±
21 KasÄ±m 2018 09:15
Avrasya TÃ¼neli'nde meydana gelen kaza nedeniyle Anadolu'dan Avrupa'ya geÃ§iÅŸ yÃ¶nÃ¼ trafiÄŸe kapatÄ±ldÄ±.
Avrasya Tüneli'nin Anadolu'dan Avrupa'ya geçiÅŸ yönü, kaza nedeniyle trafiÄŸe kapatÄ±ldÄ±.
AlÄ±nan bilgiye göre, Ä°stanbul'un Avrupa ve Anadolu yakalarÄ±nÄ± deniz altÄ±ndan birbirine baÄŸlayan Avrasya Tüneli'nde, trafik kazasÄ± meydana geldi.
Kaza nedeniyle tünelin Anadolu'dan Avrupa'ya geçiÅŸ yönü trafiÄŸe kapatÄ±lÄ±rken D-100 kara yolunda da uzun araç kuyruklarÄ± oluÅŸtu.
Kazaya karÄ±ÅŸan araçlarÄ±n kaldÄ±rÄ±lmasÄ± için çalÄ±ÅŸmalar sürüyor. (AA)Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 21 KasÄ±m 2018 09:34
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