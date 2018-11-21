ErdoÄŸan imzaladÄ±: TÃ¼rkiye'de hukukun Ã¼stÃ¼nlÃ¼ÄŸÃ¼nde ciddi eksikler var

AB'den 123 milyon avro yardÄ±m Ã¶ngÃ¶ren ve Resmi Gazetede yayÄ±mlanan belgede, 'hukukun Ã¼stÃ¼nlÃ¼ÄŸÃ¼ ile temel hak ve Ã¶zgÃ¼rlÃ¼klerde eksikler var' denildi.

Avrupa BirliÄŸi’nin (AB) Türkiye’ye yaptÄ±ÄŸÄ± mali yardÄ±mlarÄ±n 2017 yÄ±lÄ± için olan 123 milyon Avro’luk bölümüne iliÅŸkin anlaÅŸma CumhurbaÅŸkanÄ± Tayyip ErdoÄŸan imzalanÄ±p Resmi Gazetede yayÄ±mlandÄ±. AnlaÅŸmada “Türkiye’nin, hukukun üstünlüÄŸü ile temel haklara ve herkesin adil yargÄ±lanma hakkÄ±na saygÄ± göstermesi ve hukukun üstünlüÄŸü ile temel hak ve özgürlükler konusunda yaÅŸanan ciddi boyuttaki eksiklikleri ele almasÄ± gerekmektedir” deniliyor. Hukukun üstünlüÄŸündeki eksikler CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan’Ä±n imzasÄ±yla onaylanmÄ±ÅŸ oldu.

Cumhuriyet'ten Hüseyin Hayatsever'in haberine göre, KatÄ±lÄ±m Öncesi YardÄ±m AracÄ± (IPA) II 2017 yÄ±lÄ± Türkiye Ä°çin YÄ±llÄ±k Eylem ProgramÄ±na Ait Finansman AnlaÅŸmasÄ±, AB’nin Türkiye’ye ‘demokrasi ve yönetiÅŸim’ ile ‘hukukun üstünlüÄŸü ve temel haklar’ alanlarÄ±nda kullanmak üzere 123 milyon Avro yardÄ±m yapmasÄ± öngörüyor.

TÜRKÄ°YE'YE UYARILAR

CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan’Ä±n onayladÄ±ÄŸÄ± anlaÅŸmanÄ±n ekinde AB’den Türkiye’ye yönelik dikkat çeken uyarÄ±lar yer alÄ±yor. AnlaÅŸmanÄ±n ekinde yer alan “Program kapsamÄ±nda yer alan sektörlerin seçilme gerekçesi” baÅŸlÄ±klÄ± bölümde, Avrupa Komisyonu’nun 2016 Türkiye Raporu’nda hukukun üstünlüÄŸü ile temel hak ve özgürlükler konusunda gerilemelere dikkat çekildiÄŸi anÄ±msatÄ±lÄ±rken “AB yardÄ±mÄ± açÄ±sÄ±ndan hukukun üstünlüÄŸü ile temel hak ve özgürlüklere tam olarak saygÄ± gösterilmesi önemlidir” denildi.

AB’nin, mali yardÄ±m yoluyla Türkiye’nin hukukun üstünlüÄŸü ve temel haklar konusundaki yükümlülüklerini yerine getirmesine yardÄ±mcÄ± olmayÄ± amaçladÄ±ÄŸÄ± belirtilirken ÅŸu deÄŸerlendirmelere yer verildi:

“AB, darbe giriÅŸimi faillerinin adalete teslim edilmesi konusunda orantÄ±lÄ± eylemde bulunulmasÄ± ihtiyacÄ±nÄ±n farkÄ±ndadÄ±r; ancak aday ülke ve AÄ°HS’nin imzacÄ± tarafÄ± olarak Türkiye’nin, hukukun üstünülüÄŸü ile temel haklara ve herkesin adil yargÄ±lanma hakkÄ±na saygÄ± göstermesi ve hukukun üstünlüÄŸü ile temel hak ve özgürlükler konusunda yaÅŸanan ciddi boyuttaki eksiklikleri ele almasÄ± gerekmektedir. Bu durum ve darbe sonrasÄ± yaÅŸanan diÄŸer zorluklar dikkate alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±nda, program ile, ifade ve basÄ±n özgürlüÄŸü dahil olmak üzere, temel haklar alt sektörüne özellikle önem verilmesi suretiyle Demokrasi ve YönetiÅŸim ile Hukukun ÜstünlüÄŸü ve Temel Haklar sektörlerinde faaliyetlerin desteklenmesi amaçlanmaktadÄ±r.” (HABER MERKEZÄ°)

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Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 21 KasÄ±m 2018 08:35

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