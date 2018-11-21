Zonguldak'ta maden ocaÄŸÄ±nda patlama: 3 iÅŸÃ§i Ã§Ä±karÄ±lmaya Ã§alÄ±ÅŸÄ±lÄ±yor

Kilimli ilÃ§esinde Ã¶zel bir maden ocaÄŸÄ±nda meydana gelen patlamada yaralanan 2 iÅŸÃ§i hastaneye kaldÄ±rÄ±ldÄ±, 3 iÅŸÃ§i Ã§Ä±karÄ±lmaya Ã§alÄ±ÅŸÄ±yor.

Zonguldak'Ä±n Kilimli ilçesinde maden ocaÄŸÄ±nda meydana gelen patlama sonucu 2 iÅŸçi yaralandÄ±, madende mahsur kalan ve yaÅŸamlarÄ±nÄ± yitirdikleri düÅŸünülen 3 iÅŸçi çÄ±karÄ±lmaya çalÄ±ÅŸÄ±lÄ±yor.

AlÄ±nan bilgiye göre, ilçeye baÄŸlÄ± ÇamlÄ±k Mahallesi DaÄŸ Yolu SokaÄŸÄ±'nda özel bir maden ocaÄŸÄ±nda henüz belirlenemeyen nedenle patlama oldu.

Patlamada yaralanan iÅŸçiler Evren Cinemre ve Adem AlibaÅŸ mesai arkadaÅŸlarÄ± tarafÄ±ndan kurtarÄ±ldÄ±. Ocakta mahsur kalan ve öldükleri düÅŸünülen maden iÅŸçileri Kenan ÇavuÅŸ, Hasan Gençtürk ve UÄŸur GöktaÅŸ'a ulaÅŸÄ±lmaya çalÄ±ÅŸÄ±lÄ±yor

Söz konusu maden ocaÄŸÄ±na gelen Türkiye TaÅŸkömürü Kurumu (TTK) tahlisiye ekipleri arama kurtarma çalÄ±ÅŸmalarÄ±na destek veriyor.

VücutlarÄ±nda yanÄ±klar oluÅŸan ve ocaktan çÄ±kartÄ±ldÄ±ktan sonra Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesine kaldÄ±rÄ±lan Evren Cinemre ve Adem AlibaÅŸ'Ä±n hayati tehlikesi bulunduÄŸu öÄŸrenildi.

VALÄ°: HAYATLARINDAN UMUDUMUZ YOK

Vali ErdoÄŸan BektaÅŸ, gazetecilere yaptÄ±ÄŸÄ± açÄ±klamada, bu maden ocaÄŸÄ±nda üzücü bir olay yaÅŸandÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyledi.

Ä°çeride 3 madencinin bulunduÄŸunu belirten BektaÅŸ, "Maden kazalarÄ± olmaya devam ediyor. DetayÄ± bilmiyoruz. 3 arkadaÅŸÄ±mÄ±zÄ± kurtarma çalÄ±ÅŸmalarÄ± devam ediyor. ArkadaÅŸlarÄ±mÄ±z havalandÄ±racaklar ve iÅŸçileri alacaklar. Ä°ÅŸçilere ulaÅŸÄ±ldÄ±, görüldü. Bize ifade edilen bu. HayatlarÄ±ndan umudumuz yok. Patlamayla ilgili araÅŸtÄ±rma yapÄ±lÄ±yor. ÖnceliÄŸimiz oradan 3 arkadaÅŸÄ±mÄ±zÄ± kurtarmaya çalÄ±ÅŸacaÄŸÄ±z. Sonra gereÄŸi yapÄ±lacak." diye konuÅŸtu.

KURTARMA ÇALIÅžMALARINDA 5 Ä°ÅžÇÄ° GAZDAN ETKÄ°LENDÄ°

Bu arada, arama kurtarma çalÄ±ÅŸmalarÄ±na katÄ±lan aynÄ± maden ocaÄŸÄ±nda çalÄ±ÅŸan 5 iÅŸçi ise içeride gazdan etkilendi. Bu iÅŸçiler de saÄŸlÄ±k ekiplerince aynÄ± hastaneye kaldÄ±rÄ±ldÄ±.

Bölgeye gelen Vali ErdoÄŸan BektaÅŸ, Vali YardÄ±mcÄ±sÄ± Nevzat TaÅŸdan, Ä°l Emniyet Müdürü Ahmet Metin TuranlÄ±, Ä°l Jandarma Alay KomutanÄ± Jandarma Kurmay Albay Gökhan Ä°nan, TTK Genel Müdürü KazÄ±m EroÄŸlu, Genel Maden Ä°ÅŸçileri SendikasÄ± (GMÄ°S) Genel TeÅŸkilatlandÄ±rma ve EÄŸitim Sekreteri Kahraman Kabasakal ile Ä°lçe Emniyet Müdürü Ömer Seyfi Paça, kurtarma çalÄ±ÅŸmalarÄ± hakkÄ±nda bilgi aldÄ±.

PatlamayÄ± öÄŸrenen maden iÅŸçilerinin yakÄ±nlarÄ±nÄ±n da olay yerine gelerek yetkililerden bilgi almaya çalÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± görüldü. (AA)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 21 KasÄ±m 2018 08:01

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