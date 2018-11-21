Madendeki patlamada yaÅŸamÄ±nÄ± yitiren iÅŸÃ§iler topraÄŸa verildi

Zonguldak'Ä±n Kilimli ilçesinde ruhsatsÄ±z olduÄŸu tespit edilen maden ocaÄŸÄ±nda meydana gelen patlamada yaÅŸamÄ±nÄ± yitiren 3 iÅŸçi topraÄŸa verildi. YaÅŸamÄ±nÄ± yitiren iÅŸçilerden UÄŸur GöktaÅŸ'Ä±n babasÄ± Osman GöktaÅŸ'Ä±n da, 21 Haziran 2009'da patlamanÄ±n meydana geldiÄŸi ocaÄŸÄ±n 30 metre ilerisindeki kaçak ocakta gaz zehirlenmesi sonucu hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸi öÄŸrenildi. AynÄ± olayda, UÄŸur GöktaÅŸ'Ä±n da birlikte çalÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± babasÄ±nÄ±n uyarÄ±sÄ±yla ocaktan çÄ±ktÄ±ÄŸÄ± ortaya çÄ±ktÄ±.

Ä°smail Aygün'e ait ruhsatsÄ±z maden ocaÄŸÄ±nda patlama 21 KasÄ±m günü saat 03.00 sÄ±ralarÄ±nda meydana geldi. Türkiye TaÅŸkömürü Kurumu (TTK) tahlisiye ekibinin yaptÄ±ÄŸÄ± ilk incelemelere göre, metan gazÄ±nÄ±n patlamasÄ± ve ortaya çÄ±kan karbondioksit gazÄ±nÄ±n da iÅŸçilerin zehirlenmesine yol açtÄ±ÄŸÄ± deÄŸerlendirildi.

3 Ä°ÅžÇÄ° HAYATINI KAYBETTÄ°

Patlamada iÅŸçiler Evren Cinemre (38), Adem ElibaÅŸ (50), UÄŸur GöktaÅŸ (29), Kenan ÇavuÅŸ (36) ve Hasan Gençtürk (27) ocakta mahsur kaldÄ±. Ä°ÅŸçilerden 2'si ocakta çalÄ±ÅŸan diÄŸer iÅŸçiler tarafÄ±ndan kurtarÄ±ldÄ±. Ocakta mahsur kalan 3 iÅŸçinin cansÄ±z bedenleri ise TTK tahlisiye ekibinin, ocaktaki zehirli gazÄ±n boÅŸaltmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan, 10 saat süren çalÄ±ÅŸma sonrasÄ± ocaktan çÄ±karÄ±ldÄ±.

1 Ä°ÅžÇÄ°NÄ°N HAYATÄ° TEHLÄ°KESÄ° SÜRÜYOR

ÇalÄ±ÅŸmalar sÄ±rasÄ±nda zehirlenen 3'ü kurtarma ekibinden 5 iÅŸçi de hastanelere kaldÄ±rÄ±ldÄ±. Kurtarma ekibindeki 3 iÅŸçinin ise saÄŸlÄ±k durumunun iyi olduÄŸu bildirildi. Hayati tehlikesi bulunan iÅŸçilerden Adem ElibaÅŸ'Ä±n Bülent Ecevit Üniversitesi SaÄŸlÄ±k Uygulama ve AraÅŸtÄ±rma Merkezi'nde yoÄŸun bakÄ±mda tedavisi devam ettiÄŸi, ellerinde ve vücudunun çeÅŸitli yerlerinde yanÄ±klar oluÅŸan Enver Cinemre'nin ise Ankara GATA Hastanesi'ne sevk edildiÄŸi öÄŸrenildi.

RUHSATSIZ KÖMÜR OCAÄžININ SAHÄ°BÄ° TUTUKLANDI

RuhsatsÄ±z kömür ocaÄŸÄ±nÄ±n sahibi Ä°smail Aygün'ün patlamanÄ±n meydana geldiÄŸi ocaÄŸÄ±n yakÄ±nÄ±ndaki ocak için ruhsat aldÄ±ÄŸÄ±, ancak burada kömürün bitmesinin ardÄ±ndan ruhsatsÄ±z ocakta kömür çÄ±karmaya devam ettiÄŸi belirlendi. Ölen maden iÅŸçilerinin de ruhsatlÄ± ocaktan sigortalÄ± gösterildiÄŸi ortaya çÄ±ktÄ±.

GözaltÄ±na alÄ±nan Aygün, dün akÅŸam saatlerinde emniyetteki ifadesinin ardÄ±ndan sevk edildiÄŸi adliyede, 'taksirle birden fazla kiÅŸinin ölümüne neden olmak' suçlamasÄ±yla tutuklandÄ±.

BABASI DA AYNI OCAKTA YAÅžAMINI YÄ°TÄ°RDÄ°

UÄŸur GöktaÅŸ'Ä±n babasÄ± Osman GöktaÅŸ'Ä±n da, 21 Haziran 2009'da patlamanÄ±n meydana geldiÄŸi ocaÄŸÄ±n 30 metre ilerisindeki kaçak ocakta meydana gelen gaz zehirlenmesinde hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸi öÄŸrenildi. UÄŸur GöktaÅŸ'Ä±n arkadaÅŸlarÄ±nÄ±n verdiÄŸi bilgiye göre, Osman GöktaÅŸ'Ä±n ocaktaki gazÄ± fark ederek birlikte çalÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± oÄŸlunu ve diÄŸer iÅŸçileri uyararak dÄ±ÅŸarÄ± çÄ±karmayÄ± baÅŸardÄ±ÄŸÄ±, ancak kendisinin kurtulamadÄ±ÄŸÄ± belirlendi.

'DEVLET KAÇAK MADENLERÄ° KAPATSIN'

Kaçak ocaklarÄ±n kapatÄ±lmasÄ±nÄ± isteyen UÄŸur GöktaÅŸ'Ä±n aÄŸabeyi Nazif GöktaÅŸ, "Ben ocaÄŸÄ± gördüm. Yetersiz makineler, havalandÄ±rmalar var. Devletin bir an önce bunu kapatmasÄ±nÄ± istiyorum ve cezalarÄ± varsa çeksinler. Kimse suçlu, cezasÄ±nÄ± bulsun. Devlet bunlara niye izin veriyor? 9 yÄ±l önce babamÄ± kaybettim aynÄ± yerde. EvladÄ±nÄ± kurtardÄ±, kendisi gitti. 9 yÄ±l sonra da kardeÅŸim gitti. Biraz yukardaydÄ± ocak ama aynÄ± arazideydi babamÄ±n öldüÄŸü ocak. Devletin artÄ±k buna el atmasÄ± gerekiyor. BaÅŸka canlar yanmasÄ±n" dedi.

ABLA EMÄ°NE AYDIN: BABAMIN ÖLÜMÜNÜ ÖRTBAS ETTÄ°LER

Abla Emine AydÄ±n da "TTK'ya iÅŸe gireceÄŸim diye umut ediyordu. Ocaklara tolerans tanÄ±yorlar. 9 yÄ±l önce babamÄ±zÄ± kaybettik. OlayÄ± örtbas ettiler. KardeÅŸimi kandÄ±rdÄ±lar. 'Sen patron yarÄ±sÄ±sÄ±n. BabanÄ±n yerine geçirdik seni' diyerek onu kandÄ±rdÄ±lar. Çok çekti kardeÅŸim" diye konuÅŸtu.

3 MADENCÄ° Ä°ÇÄ°N TÖREN DÜZENLENDÄ°

Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi morgunda otopsileri yapÄ±lan 3 maden iÅŸçisinin cenazeleri sabah saatlerinde aileleri tarafÄ±ndan teslim alÄ±ndÄ±. Ä°ÅŸçilerden UÄŸur GöktaÅŸ'Ä±n cenazesi merkez AcÄ±lÄ±k Camii'ne, Kenan ÇavuÅŸ'un cenazesi Rat Mahallesi Camii'ne, Hasan Gençtürk'ün cenazesi ise Kilimli ilçesine baÄŸlÄ± Bölüm Mahallesi'ndeki Madenciler Camii'ne götürüldü. Ä°ÅŸçiler içinde öÄŸle namazÄ±nÄ±n ardÄ±ndan cenaze namazlarÄ± kÄ±lÄ±ndÄ±.

FotoÄŸraf: Gürkay GündoÄŸan/DHA

FotoÄŸraf: Gürkay GündoÄŸan/DHA

FotoÄŸraf: Gürkay GündoÄŸan/DHA

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 22 KasÄ±m 2018 15:38

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