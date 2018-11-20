Ã‡avuÅŸoÄŸlu, Pompeo gÃ¶rÃ¼ÅŸmesinin ardÄ±ndan aÃ§Ä±klama yaptÄ±

DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± MevlÃ¼t Ã‡avuÅŸoÄŸlu ile ABD'li mevkidaÅŸÄ± Mike Pompeo ile gÃ¶rÃ¼ÅŸmesinin ardÄ±ndan aÃ§Ä±klama yaptÄ±.

DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Mevlüt ÇavuÅŸoÄŸlu ile ABD'li mevkidaÅŸÄ± Mike Pompeo, ABD DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±'nda bir araya geldi.

ÇavuÅŸoÄŸlu-Pompeo görüÅŸmesi yaklaÅŸÄ±k 45 dakika sürdü.

GörüÅŸmede ikili ve bölgesel konularÄ±n ele alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±, ayrÄ±ca Suudi gazeteci Cemal KaÅŸÄ±kçÄ±'nÄ±n öldürülmesine iliÅŸkin konularÄ±n da gündeme geldiÄŸi belirtildi.

ÇavuÅŸoÄŸlu görüÅŸmenin ardÄ±ndan açÄ±klama yaptÄ±.

FotoÄŸraf: AA

DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Mevlüt ÇavuÅŸoÄŸlu, Türkiye'nin ABD'den iadesini talep ettiÄŸi 84 'FETÖ' mensubunun listesini Pompeo ve Bolton'a teslim ettiÄŸini açÄ±kladÄ±.

Bakan ÇavuÅŸoÄŸlu, Türkiye'nin KaÅŸÄ±kçÄ± cinayetinin sonuna kadar aydÄ±nlatÄ±lmasÄ± konusunda Ä±srarcÄ± olduÄŸunu ve ABD'ye de bu ÅŸekilde iletildiÄŸini belirtti.

Bakan ÇavuÅŸoÄŸlu, KaÅŸÄ±kçÄ± cinayeti konusunda aydÄ±nlatÄ±lmamÄ±ÅŸ sorular olduÄŸunu belirterek, "TalimatÄ±n kimden alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±nÄ±n açÄ±ÄŸa çÄ±kmasÄ±nÄ± istiyoruz" dedi.

ÇavuÅŸoÄŸlu, "SoruÅŸturmada bir tÄ±kanÄ±klÄ±k olursa uluslararasÄ± soruÅŸturma için de gerekli baÅŸvurularÄ± yapacaÄŸÄ±z. KaÅŸÄ±kçÄ± cinayetinden dolayÄ± birçok ülke Suudi Arabistan'la iliÅŸkilerini bozmak istemiyor, biz de istemeyiz; fakat cinayet aydÄ±nlatÄ±lmalÄ±."

ÇavuÅŸoÄŸlu, Halkbank'la ilgili olarak da gerekli belge ve bilgilerin paylaÅŸÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade ederek, "Halkbank, Ä°ran yaptÄ±rÄ±mlarÄ±nÄ± ihlal etmemiÅŸtir" dedi.

Bakan ÇavuÅŸoÄŸlu, Münbiç yol haritasÄ±nÄ±n diÄŸer bölgelere de uygulanmasÄ± için Türk-Amerikan ekiplerinin önümüzdeki günlerde bir araya geleceÄŸini söyledi.

(HABER MERKEZÄ°)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 21 KasÄ±m 2018 00:03

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