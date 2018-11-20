Meteorolojiden yarÄ±n iÃ§in (20 KasÄ±m) saÄŸanak uyarÄ±sÄ±

Marmara, Ege, BatÄ± Akdeniz, Karadeniz, Ä°Ã§ Anadolu'nun kuzeybatÄ±sÄ± ile DoÄŸu Anadolu BÃ¶lgesi'nin bazÄ± illerinde yarÄ±n saÄŸanak etkili olacak.

Marmara, Ege, BatÄ± Akdeniz, Karadeniz, Ä°ç Anadolu'nun kuzeybatÄ±sÄ± ile DoÄŸu Anadolu Bölgesi'nin bazÄ± illerinde yarÄ±n saÄŸanak etkili olacak.

Meteoroloji Genel MüdürlüÄŸünden yapÄ±lan duyuruya göre, yarÄ±n ülke genelinin parçalÄ± ve çok bulutlu olacaÄŸÄ± belirtildi.

Marmara, Ege, BatÄ± Akdeniz, Ä°ç Anadolu'nun kuzeybatÄ±sÄ± ve Karadeniz ile Erzincan, Ardahan çevreleri ve Erzurum'un batÄ± kesimlerinde aralÄ±klÄ± saÄŸanak bekleniyor.

YaÄŸÄ±ÅŸlarÄ±n, DoÄŸu Karadeniz'in iç kesimlerinde yer yer karla karÄ±ÅŸÄ±k yaÄŸmur ÅŸeklinde olacaÄŸÄ± tahmin ediliyor. (AA)

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