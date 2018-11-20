Trump: Suudi Arabistanâ€™la partnerliÄŸimizi devam ettirmek istiyoruz

Trump, 'Veliaht Prens bilgi sahibi olabilir' dedi. Trump ayrÄ±ca 'ABD Suudi Arabistanâ€™la sarsÄ±lmaz partnerliÄŸini devam ettirmek istiyor' dedi.

ABD BaÅŸkanÄ± Donald Trump, Amerikan istihbaratÄ±nÄ±n gazeteci Cemal KaÅŸÄ±kçÄ± cinayeti ile ilgili bilgileri deÄŸerlendirmeye devam ettiÄŸini belirterek, "Veliaht Prens Muhammed bin Selman’Ä±n (cinayetle ilgili) bilgi sahibi olabileceÄŸini" ifade etti.

ABD BaÅŸkanÄ± Trump, Suudi Arabistan iliÅŸkilerine dair yazÄ±lÄ± açÄ±klama yaptÄ±.

AçÄ±klamada iki ülkenin ticari iliÅŸkilerine dikkat çeken Trump, Washington ve Riyad arasÄ±nda rekor seviyede yatÄ±rÄ±m anlaÅŸmalarÄ± yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ±na iÅŸaret etti.

KaÅŸÄ±kçÄ± cinayetini “berbat” ifadesiyle tanÄ±mlayan Trump açÄ±klamada, ABD’nin bu cinayete karÅŸÄ± sert adÄ±mlar attÄ±ÄŸÄ±nÄ± savundu.

"BaÄŸÄ±msÄ±z araÅŸtÄ±rmalar sonucunda bu berbat cinayet hakkÄ±nda çok fazla detayÄ± biliyoruz" ifadelerini kullanan Trump, ÅŸunlarÄ± kaydetti:

"Suudi Arabistan yetkilileri, KaÅŸÄ±kçÄ±’yÄ± ‘devlet düÅŸmanÄ±’ ve Ä°hvancÄ± ÅŸeklinde tanÄ±mlÄ±yor, fakat bizim bu kabul edilemez cinayet konusundaki kararlarÄ±mÄ±zda bu tanÄ±mlamalar rol oynamadÄ±. Kral Selman ve Veliaht Prens Muhammed bin Selman, KaÅŸÄ±kçÄ± cinayetinin iÅŸlenmesi ya da planlanmasÄ± konusunda bilgilerinin olduÄŸunu sert bir ÅŸekilde reddediyor. Bizim istihbaratÄ±mÄ±z bilgileri toplamaya devam ediyor, fakat Veliaht Prens pekala bu trajik olay hakkÄ±nda önceden bilgi sahibi olmuÅŸ olabilir, belki oldu, belki olmadÄ±."

Trump açÄ±klamasÄ±nda, "BunlarÄ±n yanÄ± sÄ±ra, KaÅŸÄ±kçÄ± cinayeti hakkÄ±nda asla tam olarak fikir sahibi olamayÄ±z." ifadesine yer vererek, Suudi Arabistan’Ä±n Ä°ran’la karÅŸÄ± mücadelede önemli bir müttefik olduÄŸunu belirtti.

"ABD Suudi Arabistan’la sarsÄ±lmaz partnerliÄŸini devam ettirmek istiyor." mesajÄ± veren Trump, ÅŸu ifadeleri kullandÄ±:

"Kongre üyeleri arasÄ±nda, siyasi ya da baÅŸka sebeplerden dolayÄ± farklÄ± bir yöne doÄŸru gitmek isteyenler var ve bunu yapmakta serbestler. ABD’nin güvenliÄŸiyle aynÄ± doÄŸrultuda olduÄŸu müddetçe bana sunulan bütün fikirleri deÄŸerlendireceÄŸim. ABD’den sonra Suudi Arabistan en fazla petrol ihraç eden ülke. Bizimle yakÄ±n bir ÅŸekilde çalÄ±ÅŸtÄ±lar ve petrol fiyatlarÄ±nÄ± düÅŸük tutmalarÄ± yönündeki isteÄŸime karÅŸÄ±lÄ±k verdiler, bu dünya adÄ±na önemliydi. ABD BaÅŸkanÄ± olarak bu çok tehlikeli dünyada Amerika’nÄ±n ulusal güvenliÄŸini saÄŸlamaya ve bize zarar vermek isteyen ülkelere karÅŸÄ± durmak niyetim var. En basit ÅŸekilde söylemek gerekirse, ilk önce Amerika."

WASHÄ°NGTON POST: YALANLARLA DOLU BÄ°R AÇIKLAMA

Washington Post gazetesi yazarÄ± ve CEO'su Fred Ryan ile gazetenin UluslararasÄ± GörüÅŸ SayfasÄ± Editörü Karen Attiah, ABD BaÅŸkanÄ± Donald Trump'Ä±n Suudi Gazeteci Cemal KaÅŸÄ±kçÄ± cinayetine iliÅŸkin yaptÄ±ÄŸÄ± açÄ±klamaya sert tepki gösterdi.

ABD BaÅŸkanÄ± Trump'Ä±n yaptÄ±ÄŸÄ± KaÅŸÄ±kçÄ± açÄ±klamasÄ±, ABD basÄ±nÄ±nda "ABD'nin Suudi Arabistan'a desteÄŸini sürdürmesi" olarak deÄŸerlendirildi.

Söz konusu açÄ±klamanÄ±n ardÄ±ndan KaÅŸÄ±kçÄ±'nÄ±n yazarÄ± olduÄŸu Washington Post ekibinden de Trump'a sert eleÅŸtiriler geldi.

Washington Post gazetesi yazarÄ± ve CEO'su Fred Ryan, yaptÄ±ÄŸÄ± yazÄ±lÄ± açÄ±klamada, "BaÅŸkan Trump'Ä±n gazeteci Cemal KaÅŸÄ±kçÄ±'nÄ±n vahÅŸice öldürülmesine tepkisi, uzun süredir var olan insan haklarÄ±na saygÄ± deÄŸerine ve stratejik iliÅŸkilerimizdeki güven ve samimiyet beklentisine bir ihanettir. Trump, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile iÅŸlerini normal bir ÅŸekilde devam ettirmek uÄŸruna kiÅŸisel iliÅŸkilerini ve ticari çÄ±karlarÄ±nÄ± Amerika'nÄ±n çÄ±karlarÄ±nÄ±n üstüne koymaktadÄ±r." görüÅŸünü paylaÅŸtÄ±.

ABD Merkezi Haberalma TeÅŸkilatÄ±nÄ±n (CIA) yürüttüÄŸü soruÅŸturma sonucunda KaÅŸÄ±kçÄ±'nÄ±n öldürülmesi emrini Prens Muhammed'in verdiÄŸi sonucuna ulaÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ± savunan Ryan, "CIA'in bulgularÄ±ndan ÅŸüphe duyulmasÄ±nÄ± gerektirecek bir neden varsa, Trump acilen kanÄ±tlarÄ± kamuoyuyla paylaÅŸmalÄ±." çaÄŸrÄ±sÄ±nda bulundu.

Ryan, Trump'Ä±n "dünya tehlikeli bir yer" sözüne katÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ±, suçsuz bir adamÄ±n bir devletin emriyle vahÅŸice katledildiÄŸini ifade ederek, "Trump yönetimde baÅŸarÄ±sÄ±z oldu, ÅŸimdi Amerika'nÄ±n deÄŸerleri ve çÄ±karlarÄ±nÄ±n savunulmasÄ± Kongre'ye düÅŸüyor." ifadelerine yer verdi.

Attiah da gazete için "KaÅŸÄ±kçÄ± cinayeti, Trump ve Amerika'nÄ±n üzerinde sonsuza kadar leke kalacak" baÅŸlÄ±klÄ± bir yazÄ± kaleme aldÄ±.

Geçen hafta ABD basÄ±nÄ±nda çÄ±kan "CIA, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'Ä±n KaÅŸÄ±kçÄ±'nÄ±n emrini verdiÄŸi sonucuna ulaÅŸtÄ±." iddiasÄ± ile KaÅŸÄ±kçÄ± cinayetine iliÅŸkin daha önce farklÄ± kaynaklarda çÄ±kan haberlere deÄŸinen Attiah, "Ortada, Muhammed bin Selman'Ä±n suçlu olduÄŸuna dair gittikçe artan kanÄ±tlar var." deÄŸerlendirmesinde bulundu.

Daha önce de Prens Muhammed'in cinayetteki rolünü reddeden Trump'Ä±n bugün de bu konuda yazÄ±lÄ± bir açÄ±klama yaptÄ±ÄŸÄ±na deÄŸinerek, "Çocukça ve beceriksizce yazÄ±lmÄ±ÅŸ Beyaz Saray açÄ±klamasÄ±, yalanlarla doluydu." deÄŸerlendirmesinde bulundu.

Trump'Ä±n KaÅŸÄ±kçÄ± meselesinde Suudi Arabistan'a karÅŸÄ± tavrÄ±nÄ±n gerçeÄŸin peÅŸinde koÅŸanlarÄ± ve Suudi rejimine kafa tutmaya cesaret eden gazetecileri büyük bir tehlikeye attÄ±ÄŸÄ±nÄ± savunan Attiah, makalesinde ÅŸu ifadelere yer verdi:

"Trump'Ä±n Muhammed'in eylemlerini inkar etmesi genç ve güç sarhoÅŸu Muhammed bin Selman'a gelecek 40 ila 50 yÄ±l boyunca Suudi Arabistan ve Arap dünyasÄ±nda umarsÄ±zca sömürülerine devam edebileceÄŸi ve bunun bir sonucu olmayacaÄŸÄ± konusunda sembolik bir yeÅŸil Ä±ÅŸÄ±k yakÄ±yor."

Suudi Arabistan'Ä±n KaÅŸÄ±kçÄ± cinayetine iliÅŸkin birbiriyle çeliÅŸkili açÄ±klamalar yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ± vurgulayan Attiah, "Suudi rejimi, kendi topuÄŸuna sÄ±ktÄ±, yanlÄ±ÅŸlarÄ±nÄ± düzeltip daha hoÅŸgörülü ve barÄ±ÅŸçÄ±l bir yol seçmektense yalanlarÄ±n arkasÄ±na sÄ±ÄŸÄ±nacaÄŸÄ±nÄ± tüm dünyaya gösterdi." deÄŸerlendirmesinde bulundu.

Attiah, Yemen'de Suudi Arabistan önderliÄŸindeki koalisyonun Husilerle yürüttüÄŸü iç savaÅŸÄ±n 2. Dünya SavaÅŸÄ±'ndan bu yana dünyanÄ±n en büyük insani krizini tetiklediÄŸini ifade ederek, "ABD'nin Muhammed bin Selman'a bu cinayetten paçayÄ± sÄ±yÄ±rmasÄ±na izin vermesi gerektiÄŸi böylece de Suudi Arabistan'a askeri ekipman satÄ±ÅŸÄ±nÄ± sürdürebileceÄŸine dair oldukça ironik argüman, ahlaki yönden korkakça olduÄŸu kadar, aptalca da bir politika." ifadelerini kullandÄ±.

ABD BaÅŸkanÄ± Trump'Ä±n daha önce Charlottesville'deki Ä±rkçÄ± ÅŸiddeti durdurma konusunda yetersiz kalma gibi çuvalladÄ±ÄŸÄ± birçok nokta olduÄŸunu kaydeden Attiah, makalesine ÅŸu ifadelerle son verdi:

"ABD'de yaÅŸayan bir gazetecinin vahÅŸice öldürüldüÄŸü gerçeÄŸine gözlerini kapamak Trump'Ä±n baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nda belki de gelebileceÄŸi en dip nokta. Kongre için ÅŸimdi, Suudi Arabistan'a karÅŸÄ± harekete geçme ve Yemen'den, barÄ±ÅŸçÄ±l muhalifleri kanlÄ± bir ÅŸekilde bastÄ±rmaya kadar bu ülkenin tehlikeli davranÄ±ÅŸlarÄ±nÄ±n sonucunu ortaya koyma zamanÄ±. EÄŸer bunlarÄ± yapamazsak, KaÅŸÄ±kçÄ±'nÄ±n öldürülmesi, Amerika'nÄ±n ahlaki vicdanÄ± üzerinde ne zamanÄ±n ne de Suudilerin sus payÄ± için verdiÄŸi paranÄ±n silemeyeceÄŸi bir kan lekesi olarak kalacak." (AA)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 21 KasÄ±m 2018 01:50

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