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FotoÄŸraf: Cemal YurttaÅŸ/DHA
Trump: Prens Selman, KaÅŸÄ±kÃ§Ä± cinayeti hakkÄ±nda bilgi sahibi olabilir
20 KasÄ±m 2018 20:52
ABD BaÅŸkanÄ± Donald Trump, 'Veliaht Prens bilgi sahibi olabilir' dedi.
ABD BaÅŸkanÄ± Donald Trump, CIA'in Cemal KaÅŸÄ±kçÄ± cinayetiyle ilgili raporun kendisine ulaÅŸmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan açÄ±klamada bulundu.
ABD BaÅŸkanÄ± Donald Trump, "Veliaht Prens bilgi sahibi olabilir" dedi.
Trump, Kongrenin KaÅŸÄ±kçÄ± konusunda farklÄ± yöne gitmek isteyebileceÄŸini, ABD’nin güvenliÄŸi ön planda olduÄŸu sürece tüm görüÅŸlere açÄ±k olduÄŸunu belirtti. (HABER MERKEZÄ°)Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 20 KasÄ±m 2018 21:08
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