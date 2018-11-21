Yerel tohumlar hepimizin kimseye devredemeyiz!

Yusuf YAVUZ

Muğla

Muğla’nın Fethiye ilçesinde 5 yıldır yerel tohumların yaşatılması için proje yürüten Cumhuriyet Kadınları Derneği, yerel tohumlarla ilgili çıkarılan yeni yönetmeliğin ticari tohum tekellerini koruduğuna işaret ederek düzenlemeye tepki gösterdi.

Fethiye’de yerel tohum ürünlerinin satıldığı cuma pazarında dernek adına açıklama yapan Ebru Oğuzhan Yeter, “Yerel çeşitleri korumak için mücadele eden dernekler ve kurumlarla birlikte küçük üreticiler de bu yönetmelikle birlikte zor duruma düşürülmüştür. Yerel tohumlar bizim, hepimizin ortak değeridir, aşıdır, ekmeğidir. Bu değerlerimizi kimseye devredemeyiz” dedi.

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından hazırlanan ve 19 Ekim’de Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren ‘Yerel Çeşitlerin Kayıt Altına Alınması, Üretilmesi ve Pazarlanmasına Dair Yönetmelik’, yerel tohumların sertifikalandırılarak kayıt altına alınmasını zorunlu kılıyor. 2006 yılında çıkarılan Tohum Kanunu kapsamında çıkarılan yönetmeliğin, daha önce ticari olarak satışına yasaklama getirilen yerel tohumların patentlenerek tohum tekellerine mal edileceğini öne süren sivil toplum örgütleri meslek odaları ise düzenlemeye tepkili.

KADINLARIN DİRENİŞİ YEREL TOHUMLARI KURTARDI

Bu tepkilere bir yenisi de Muğla’nın Fethiye ilçesinden geldi. Cumhuriyet Kadınları Derneği (CKD) Fethiye Şubesi, bölgede yüzlerce üreticiyi kapsayan projeyle son beş yıldır yerel tohumların yaşatılmasına yönelik örnek bir çalışma yürütüyor. Proje kapsamında Fethiye ve köylerindeki yerel tohumlarla üretim yapan çiftçiler, hem ata tohumlarını takas ederek birbiriyle paylaşıyor hem de bu tohumlardan ürettikleri ürünleri Fethiye Belediyesinin de desteğiyle oluşturulan pazarda doğrudan tüketiciye satıyor.

CKD Fethiye Şube Başkanı Dr. Nalan Ünal ve dernek yöneticisi kadınların öncülüğünde başlatılan proje son birkaç yıl içinde tüm ülkeye örnek oldu. Ancak yerel tohumlarla ilgili çıkarılan son yasal düzenleme, birçok üretici örgütü gibi Fethiyeli yerel tohum gönüllülerini de endişelendiriyor. Yerel tohumların korunarak geleceğe aktarılmasının yolu, ‘atalık’ olarak da anılan tohumlarla üretimin devam etmesinden geçiyor. Muğla çevresindeki yerel tohum grupları da ata tohumlarını korumak ve yaşatmak için birleşerek kooperatif çatısı altında örgütlenme adımları atıyor.

BELEDİYE BAŞKANI SAATÇI TEŞEKKÜR ETTİ

BASIN açıklamasına destek veren Fethiye Belediye Başkanı Behçet Saatçı da pazardaki üreticilerle sohbet edip konuyla ilgili görüşlerini paylaştı. Yerel tohum projesiyle ilgili çalışmalardan dolayı CKD yöneticilerine teşekkürlerini ileten Belediye Başkanı Saatçı şöyle konuştu: “19 Ekim’de çıkan yasa, yerli tohumun ve yerli tohumla üretim yaparak kazanç sağlamaya çalışan çiftçimizin boğazını sıkan son hamleydi. Son 16-17 yıla baktığımız zaman tarım ve hayvancılıkta geldiğimiz nokta meydanda. Her şeyde dışa bağımlı bir ülke haline geldik. Yerli tohumla ilgili verilen kavga, aslında bu kadim Anadolu uygarlığının topraklarının, binlerce yıldır kendisine uyum sağlamış tohumlarını koruma kavgasıdır. Başka bir şey değil.”