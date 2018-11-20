Ä°ngiltere'den KaÅŸÄ±kÃ§Ä± aÃ§Ä±klamasÄ±: KÃ¼resel yaptÄ±rÄ±mÄ± araÅŸtÄ±rÄ±yoruz

Ä°ngiltere: AB Ã¼yesi ortaklarÄ±mÄ±z ile bÃ¶yle vahÅŸi insan haklarÄ± ihlallerine yÃ¶nelik kÃ¼resel bir yaptÄ±rÄ±m rejimi olanaÄŸÄ±nÄ± araÅŸtÄ±rÄ±yoruz

Ä°ngiltere DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±, Gazeteci Cemal KaÅŸÄ±kçÄ± cinayetiyle ilgili olarak yaptÄ±üÄ± açÄ±klamada, "AB üyesi ortaklarÄ±mÄ±z ile böyle vahÅŸi insan haklarÄ± ihlallerine yönelik küresel bir yaptÄ±rÄ±m rejimi olanaÄŸÄ±nÄ± araÅŸtÄ±rÄ±yoruz" dedi. (AA)

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