Manisa Şehir Hastanesine zorla görevlendirme

Sema ÖZDİYAR

SES Manisa Şube Yöneticisi

Şehir hastanelerinin Türkiye genelinde tepeden inme talimatla apar topar 28 Ekim’de açılması, görevlendirilen personelin organizasyonunda ve hastanenin düzenlenmesinde eksikliklere sebep oldu.

Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES) Manisa Şube yöneticileriyle, Manisa Şehir Hastanesini ziyaret ettik. Çalışanlarla yaptığımız görüşmelerde genel bir memnuniyetsizliğin hakim olduğu ortaya çıktı. Özellikle Manisa Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesinden 25 Ekim tarihinde adeta zorla gönderilen 25 ebenin gönderilme şekliyle ilgili rahatsızlıkları sürüyor. Son dakika, evlerinden çağırılarak bir salona doldurulup toplu bir şekilde bilgilendirildiklerini söyleyen ebeler, aslında üç ay öncesinden gönderileceklerinin bilinmesine rağmen, son ana kadar bilgilendirilmediklerini, yeni görev yerleri ile ilgili eğitim almadıkları için çok zorlandıklarını söylediler.

Gönderilme şekilleri nedeniyle travma yaşadıkları için rapor alan 4 ebenin raporlarına da inanmayan hastane yönetimi, raporun doğruluğunun araştırılması için ebeleri, raporları devam ederken çağırıp hastaneye gönderdi. Yıllar önce de yine aynı ebeler doğum evinin kapatılmasıyla Manisa Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesine görevlendirilmişlerdi. Hemşirelik sertifikası verilerek Manisa Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesinde çalışmaları sağlanan ebeler, ebe olmaları gerekçesiyle tecrübelerine bakılmadan bu kez de Manisa Şehir Hastanesine görevlendirildiler.

Hastaneye adaptasyon için eğitim almadıklarını söyleyen ebe-hemşireler, “Hastanenin şu an en büyük sorunu oturmayan düzeni ve ulaşım sorunu” diyor. Makineleri kullanma konusunda da eğitimleri olmayan personelin, ilk günlerde hastaları ‘Cihaz arızası var’ diyerek üniversite hastanesine yönlendirdiği bundan dolayı da üniversite hastanesinin gelen hasta talebine cevap vermekte zorlandığı da üniversite hastanesi personeli tarafından verilen bilgiler arasında. Hastanenin çok geniş bir alana kurulmuş olmasının personelin hastane içinde ulaşım için çok efor sarf etmesine neden olmasının yanında, koridor sonuna konulmuş üç koltukluk alan dışında bir hemşire odasının olmaması da başka bir sorun.

11 hemşirenin aynı anda nöbete kaldığı çocuk acilin personel odası ise yalnızca iki kanepeli bir oda. Bir ayda 13 tane 24 saatlik nöbetlerinin olduğunu söyleyen acil hemşireleri, dinlenmeleri için yeterli kanepe olmamasından şikayetçi. Oteli ve otoparkı olan şehir hastanesi mezarlık manzarasıyla da dikkat çekici.

Biz SES Manisa şubesi olarak üyemiz olsun olmasın, tüm sağlık emekçilerinin yanında olduğumuzu belirtiriz. Sorunlarımızı ve çözüm önerilerimizi sunmak için başhekimlikten ve sağlık müdürlüğünden randevu istedik ama alamadık. Bu yüzden sorunlarımızı basın açıklaması ve medya aracılıklarıyla duyurma yoluna gittik. Şehir hastanesinin kurulma şekli ve şehre olan uzaklığı halk için bir sorunsa, o yerde çalışmak için ulaşım sorunu ve çalışma koşulları da bizim için aynı derecede önemli bir sorundur. Sorunların takipçisi olacağımızı basına ve kamuoyuna duyururuz.