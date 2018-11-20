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FotoÄŸraf: Evrensel
â€˜Mahpusâ€™ Ã§ocuklarÄ±n dÃ¼nyasÄ± sergileniyor
20 KasÄ±m 2018 18:12
Cezaevlerinde bulunan tutuklu ve hÃ¼kÃ¼mlÃ¼ Ã§ocuklarÄ±n Ã§izdiÄŸi resimler; Ä°stanbul Barosunda sergilenmeye baÅŸladÄ±. Sergi 15 gÃ¼n boyunca ziyarete aÃ§Ä±k.
Ä°stanbul Barosu Çocuk HaklarÄ± Merkezi ve UluslararasÄ± Plastik Sanatlar DerneÄŸinin çalÄ±ÅŸmalarÄ± sonucu cezaevinde bulunan tutuklu ve hükümlü çocuklarÄ±n çizdiÄŸi resimlerden oluÅŸturulan sergi açÄ±ldÄ±.
Dünya Çocuk HaklarÄ± Günü dolayÄ±sÄ±yla açÄ±lan sergi 15 gün süreyle, Ä°stanbul Barosu 6. katta sergilenecek.
Barodan sergiye iliÅŸkin yapÄ±lan açÄ±klamada, “Mahpus çocuklarÄ±n dünyasÄ±na ait resimlerle, onlarÄ±n dünyasÄ±nÄ± anlamaya davet ediyoruz” denildi. (Ä°stanbul/EVRENSEL)
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