AslÄ± ErdoÄŸan Almanya'da okurlarÄ±yla buluÅŸtu

Yazar AslÄ± ErdoÄŸan, Braunschweigâ€™ta Dom Kilisesi ve Graff Kitabeviâ€™nin dÃ¼zenlediÄŸi etkinlikte okurlarÄ±yla buluÅŸtu.

Yeni çÄ±kan Almanca ve Türkçe olarak basÄ±lan ‘ArtÄ±k sessizlik bile senin deÄŸil’ kitabÄ±nÄ±n tanÄ±tÄ±mÄ± için Alman Protestan Kilisesi ve Graff Kitabevi tarafÄ±ndan Braunschweig’a davet edilen yazar AslÄ± ErdoÄŸan ilgiyle karÅŸÄ±landÄ±. Köln’deki Dom Kilisesinden sonra tarihsel olarak ikinci sÄ±rada olan Braunschweig’taki Dom kilisesindeki etkinliÄŸe 800’ü aÅŸkÄ±n kiÅŸi katÄ±ldÄ±.

Belediye baÅŸkanÄ± ve ÅŸehir bürokrasisinin yanÄ± sÄ±ra, Braunschweig Teknik Üniversitesi ögretim üyelerinin de yoÄŸun katÄ±lÄ±mÄ± dikkat çekti.

Etkinlikte AslÄ± ErdoÄŸan’Ä±n kitabÄ±ndan bölümler okundu. Moderasyonunu Protestan Kiliseleri Meclisi BaÅŸkanÄ± Sabine Dressler’in yaptÄ±ÄŸÄ± etkinlikte Piskoposlar Petra Bosse-Huber ve Cornelia Götz ile AslÄ± ErdoÄŸan Sürgün, Edebiyat’Ä±n gücü ve vatan özlemi üzerine sohbet etti. (KÜLTÜR SERVÄ°SÄ°)

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