Kayseriâ€™den Ã§aÄŸrÄ±: Krizin yÃ¼kÃ¼nÃ¼ Ã§ekmeyelim

Kayseriâ€™de DÄ°SK ve KESKâ€™in Ã§aÄŸrÄ±sÄ±yla bir araya gelen emek ve demokrasi gÃ¼Ã§leri, 'Krizin yÃ¼kÃ¼nÃ¼ Ã§ekmeyeceÄŸiz' dedi.

Kayseri’de DÄ°SK ve KESK’in çaÄŸrÄ±sÄ±yla bir araya gelen emek ve demokrasi güçleri, “Krizin yükünü çekmeyeceÄŸiz” dedi. Eyleme Makro-Taze Market maÄŸduru iÅŸçiler de destek verdi.

AçÄ±klamayÄ± okuyan DÄ°SK Bölge Temsilcisi Cumali SaÄŸlam, “Enflasyondan, iÅŸsizliÄŸe, yoksullaÅŸmadan, ekonomik durgunluÄŸa kadar hayatÄ±mÄ±zÄ± kabusa çeviren kriz ile karÅŸÄ± karÅŸÄ±yÄ±z” dedi.

‘HAKLARIMIZ Ä°ÇÄ°N MÜCADELE EDELÄ°M’

"AsÄ±l meselenin krizin faturasÄ±nÄ±n kime ödetileceÄŸidir" diyen SaÄŸlam, “Sendikal örgütlenmenin engellendiÄŸi, onbinlerce kamu emekçisinin ihraç edildiÄŸi, grevlerin yasaklandÄ±ÄŸÄ±, hak aramanÄ±n bastÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ± bir ortamda elde edilen yüksek kâr oranlarÄ±nÄ± paylaÅŸmayanlar bugün zararÄ±nÄ± ve borçlarÄ± halkÄ±n sÄ±rtÄ±na yÄ±kmaktÄ±r” diye konuÅŸtu.

SaÄŸlam, “Taleplerimiz ise, ücretler derhal artÄ±rÄ±lsÄ±n, iÅŸten atmalar yasaklansÄ±n, zamlar geri çekilsin, vergi adaleti saÄŸlansÄ±n, kredi borçlarÄ± faizleri silinsin, kÄ±dem tazminatÄ± hakkÄ±na dokunulmasÄ±n. HaklarÄ±mÄ±z için mücadele edelim” diye ifade etti.

MAKRO Ä°ÅžÇÄ°LERÄ° DESTEK VERDÄ°

“Krizin yükünü emekçiler ödemesin”, “Ä°ÅŸten atmakta yasaklansÄ±n”, “Makro iÅŸçileri yalnÄ±z deÄŸildir” destek sloganlarÄ± atÄ±ldÄ±. Pazar günü imza kampanyasÄ± baÅŸlatan Makro maÄŸduru iÅŸçiler açÄ±klamaya destek verdi. (Kayseri/EVRENSEL)

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