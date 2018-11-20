Gazeteci Ä°shak KarakaÅŸâ€™Ä±n dosyasÄ± mÃ¼talaa iÃ§in savcÄ±da

Gazeteci Ä°shak KarakaÅŸâ€™Ä±n da aralarÄ±nda bulunduÄŸu 10 kiÅŸinin â€˜Ã¶rgÃ¼t propagandasÄ±â€™ suÃ§lamasÄ±yla yargÄ±landÄ±ÄŸÄ± dava 17 Ocakâ€™a ertelendi.

Cansu PÄ°ÅžKÄ°N

Ä°stanbul

Sosyal medya hesaplarÄ±ndan Türk SilahlÄ± Kuvvetleri’nin (TSK) Afrin harekatÄ±na dair eleÅŸtirel paylaÅŸÄ±mlarda bulunduklarÄ± için “örgüt propagandasÄ±” suçlamasÄ±yla yargÄ±lanan 10 kiÅŸinin üçüncü duruÅŸmasÄ± görüldü. ÇaÄŸlayan’daki Ä°stanbul 28. AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesi’nde görülen davanÄ±n duruÅŸmasÄ±na, sanÄ±klar Ä°shak KarakaÅŸ, Yücel Üney, Ömer Karakurt ve Åžervan Dinçer ile avukatlarÄ± katÄ±ldÄ±.

Ara mütalaasÄ±nÄ± sunan savcÄ±, sanÄ±klar hakkÄ±ndaki dijital inceleme raporlarÄ±nÄ±n dönüÅŸünün henüz saÄŸlanmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve gelinen aÅŸamada raporlarÄ±n dosyaya yenilik katmayacaÄŸÄ±nÄ± savunarak, mahkemeden bu ara karardan dönülmesini talep etti. SavcÄ± ayrÄ±ca, mütalaasÄ±nÄ± hazÄ±rlayabilmek için dosyanÄ±n tebliÄŸ edilmesini istedi. SanÄ±klardan YaÅŸar YÄ±lmaz Altunbilek’in avukatÄ± Cevriye Keskin söz alarak, savcÄ±nÄ±n mütalaasÄ±na katÄ±lmadÄ±klarÄ±nÄ± ve eksikliklerim tamamlanmasÄ± gerektiÄŸini söyledi. Ä°shak KarakaÅŸ’Ä±n avukatlarÄ±ndan YÄ±ldÄ±z Ä°mrek de, mütalaaya katÄ±lmadÄ±klarÄ±nÄ± belirterek müvekkilinin yurtdÄ±ÅŸÄ± çÄ±kÄ±ÅŸ yasaÄŸÄ±nÄ±n kaldÄ±rÄ±lmasÄ±nÄ± talep etti. Daha sonra söz alan Ä°shak KarakaÅŸ da, gazetecilik mesleÄŸi gereÄŸi kültürel amaçlÄ± olarak yurtdÄ±ÅŸÄ±na çÄ±kmasÄ± gerektiÄŸini belirterek yurtdÄ±ÅŸÄ± yasaÄŸÄ±nÄ±n kaldÄ±rÄ±lmasÄ±nÄ± istedi.

DURUÅžMA 17 OCAK’A ERTELENDÄ°

Ara kararÄ±nÄ± açÄ±klayan mahkeme, yurtdÄ±ÅŸÄ± çÄ±kÄ±ÅŸ yasaÄŸÄ±nÄ±n kaldÄ±rÄ±lmasÄ± yönündeki talebin reddine karar verdi. Mahkeme, dijital inceleme raporlarÄ±nÄ±n dosyaya katkÄ± saÄŸlamayacaÄŸÄ± kanaatiyle raporlarÄ±n beklenmesinden vazgeçti. Mahkeme, mütalaasÄ±nÄ± hazÄ±rlamazÄ± için dosyanÄ±n savcÄ±ya verilmesine karar vererek duruÅŸmayÄ± 17 Ocak saat 09.50’ye ertelendi.

NE OLMUÅžTU?

AralarÄ±nda HalkÄ±n NabzÄ± gazetesinin imtiyaz sahibi Ä°shak KarakaÅŸ’Ä±n da bulunduÄŸu 9 kiÅŸi geçtiÄŸimiz ocak ayÄ±nda, tutuklanmÄ±ÅŸtÄ±. 9’u tutuklu 10 kiÅŸi hakkÄ±nda “örgüt propagandasÄ±” suçlamasÄ±yla açÄ±lan davanÄ±n mayÄ±s ayÄ±nda görülen ilk duruÅŸmasÄ±nda, tüm tutuklu sanÄ±klar tahliye edilmiÅŸti.

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