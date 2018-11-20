Faik Bulut MÃ¼nihâ€™teki â€˜Kitap GÃ¼nleriâ€™nde okurlarÄ±yla buluÅŸtu

MÃ¼nih DayanÄ±ÅŸma Evi her yÄ±l dÃ¼zenlediÄŸi â€˜Kitap GÃ¼nleriâ€™ni bu yÄ±l Yazar Faik Bulutâ€™un katÄ±lÄ±mÄ±yla gerÃ§ekleÅŸtirdi.

DÄ°DF’e baÄŸlÄ± çalÄ±ÅŸma yürüten Münih DayanÄ±ÅŸma Evi her yÄ±l düzenli olarak gerçekleÅŸtirdiÄŸi Kitap Günleri’ni bu yÄ±l OrtadoÄŸu konusunda çalÄ±ÅŸmalarÄ± bulunan yazar Faik Bulut'un katÄ±lÄ±mÄ±yla düzenledi. Kor Kitap Avrupa Temsilcisi Aziz KoçyiÄŸit'in sunumuyla katkÄ± sunduÄŸu söyleÅŸi dernek adÄ±na yapÄ±lan açÄ±lÄ±ÅŸ konuÅŸmasÄ±yla baÅŸladÄ±.

Aziz KoçyiÄŸit yayÄ±ncÄ±lÄ±ÄŸÄ±n ve basÄ±nÄ±n son zamanlarda yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± zorluklardan bahsederken böylesi bir dönemlerde muhalif ve özgür basÄ±na destek olmanÄ±n ve okumanÄ±n önemine deÄŸindi.

Daha sonra söz alan Faik Bulut ise yeni kitabÄ± 'Horasandan NasÄ±l Geldik' hakkÄ±nda bilgi verdi.

Alevilerin Anadolu’ya geliÅŸlerini kronolojik olarak ve siyasi geliÅŸmelere paralel olarak anlatan Bulut, söyleÅŸinin ikinci bölümünde ise Türkiye ve OrtadoÄŸu’daki son geliÅŸmelere deÄŸindi.

KatÄ±lÄ±mcÄ±larÄ±n ilgiyle izledikleri söyleÅŸi geç saatlere kadar sürdü. (Münih/EVRENSEL)

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