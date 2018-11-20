Serviste unutulan Alperen'in Ã¶lÃ¼mÃ¼yle ilgili okul sahibine tahliye

Ä°zmir'de serviste unutulan 3 yaÅŸÄ±ndaki Alperen'in Ã¶lÃ¼mÃ¼yle ilgili gÃ¶rÃ¼len davada okul sahibi tahliye edildi.

Ä°zmir'in ÇiÄŸli ilçesinde, anaokulu servisinde unutulan Alperen Sakin'in (3) ölümüne neden olmakla suçlanan servis sürücüsü Taner Ä°. ile eÅŸi okul sahibi Yurdagül Ä°.'nin de aralarÄ±nda bulunduÄŸu 2'si tutuklu, 6 sanÄ±ÄŸa verilen 5 yÄ±l ile 9 yÄ±l arasÄ±ndaki hapis kararlarÄ±nÄ±n temyiz edilmesinin ardÄ±ndan, Bölge Adliye Mahkemesi'nde yeniden yargÄ±lanma yapÄ±ldÄ±. Yerel mahkeme tarafÄ±ndan 5 yÄ±l hapis cezasÄ±na çarptÄ±rÄ±lan ve son hazÄ±rlanan bilirkiÅŸi raporunda da asli kusurlu bulunan Yurdagül Ä°., tahliye edildi.

ÇiÄŸli'nin Köyiçi Mahallesi'nde, 15 AÄŸustos 2017 tarihinde meydana gelen olayda, Buket- Serkan Sakin çiftinin oÄŸullarÄ± Alperen Sakin, Milli EÄŸitim BakanlÄ±ÄŸÄ±'na baÄŸlÄ± ÇiÄŸli Özel Sevgi YumaÄŸÄ± Anaokulu'na götürülmek üzere servis minibüsü ÅŸoförü Taner Ä°. (47) ile rehber personel D.K.'ye (17) teslim edildi. ÖÄŸrenciler indirildiÄŸi sÄ±rada D.K., aÄŸlayan bir öÄŸrenciyi alarak, okula girdi. Serviste uyuyan Alperen'i fark etmeyen sürücü, aracÄ± okulun yanÄ±nda bulunan ve otopark olarak kullanÄ±lan boÅŸ arsaya çekti. SÄ±cak havada serviste unutulan küçük çocuk, yaÅŸamÄ±nÄ± yitirdi.

OlayÄ±n ardÄ±ndan, anaokulunun sahibinin de aralarÄ±nda bulunduÄŸu 6 sanÄ±k hakkÄ±nda 'taksirle adam öldürmek ve delilleri yok etmek' suçlarÄ±ndan dava açÄ±ldÄ±. Geçen 19 Temmuz'da KarÅŸÄ±yaka 2'nci Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen karar duruÅŸmasÄ±nda, Alperen'in ölümünde ihmali olduklarÄ± ve delilleri yok etmeye teÅŸebbüs ettikleri gerekçesiyle sanÄ±klardan Taner Ä°.'ye 9 yÄ±l, servis hostesi Dilara K.'ye 9 yÄ±l, servis minibüsü ÅŸoförü Taner Ä°.'nin eÅŸi ve aynÄ± zamanda anaokulunun sahibi olan Yurdagül Ä°.'ye 5 yÄ±l, diÄŸer görevliler Arzu G.'ye 6 yÄ±l, Bekir G.'ye 5 yÄ±l, Ahmet S.'ye 5 yÄ±l hapis cezasÄ± verildi.

BÄ°LÄ°RKÄ°ÅžÄ° ASLÄ° KUSURLU BULDU

KararlarÄ±n taraflarÄ±n avukatlarÄ± tarafÄ±ndan temyiz edilmesi sonrasÄ±nda Ä°zmir Bölge Adliye Mahkemesi'nce yapÄ±lan inceleme sonucu, yerel mahkemenin yaptÄ±ÄŸÄ± yargÄ±lamada bazÄ± eksikliklerin bulunduÄŸu gerekçesiyle sanÄ±klar tekrar yargÄ±lanmaya baÅŸlandÄ±. 14'üncü Ceza Dairesi’nde görülen duruÅŸmaya tutuklu sanÄ±k Yurdagül Ä°ÅŸgören, tutuksuz sanÄ±klar Ahmet S., Arzu G., Alperen Sakin'in ailesi, taraflarÄ±n avukatlarÄ± ve Aile ÇalÄ±ÅŸma ve Sosyal Hizmetler BakanlÄ±ÄŸÄ± avukatÄ± Müjgan Bilgen Özen katÄ±ldÄ±. DiÄŸer sanÄ±klar ise duruÅŸmaya gelmedi.

14'üncü Ceza Dairesi BaÅŸkanÄ±, yerel mahkemede yapÄ±lan yargÄ±lama sÄ±rasÄ±nda hazÄ±rlanan bilirkiÅŸi raporunun yetersiz olduÄŸu gerekçesiyle kendi mahkemelerince hazÄ±rlatÄ±lan yeni bilirkiÅŸi raporunu açÄ±kladÄ±. Rapora göre okul sahibi Yurdagül Ä°ÅŸgören'in olayda asli kusurlu olduÄŸu belirtildi.

DuruÅŸmada ilk olarak savunmasÄ±nÄ± yapan Yurdagül Ä°., son bilirkiÅŸi raporunu kabul etmediÄŸini belirterek, "Ben bu olayda suçsuzum. BilirkiÅŸi raporuna katÄ±lmÄ±yorum. Daha önceki savunmalarÄ±mÄ± tekrar ederim" dedi. Yurdagül Ä°., eÅŸiyle birlikte tutuklu olmasÄ±ndan dolayÄ± çocuÄŸunun psikolojisinin bozulduÄŸunu ifade ederek, “Bu sebepten ötürü en azÄ±ndan ikimizden biri tahliye edilsin" diye konuÅŸtu.

ArdÄ±ndan savunmasÄ± yapan öÄŸretmen Arzu G. ise olayda yaÅŸamÄ±nÄ± yitiren Alperen'den sorumlu olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ±, 0- 2 yaÅŸ grubu öÄŸrencilerinden sorumlu olduÄŸunu söyledi. Bunun üzerine söz alan Aile ÇalÄ±ÅŸma ve Sosyal Hizmetler BakanlÄ±ÄŸÄ± avukatÄ± Müjgan Bilgen Özen, Arzu G.'nin 0-2 yaÅŸ grubundan sorumlu olduÄŸunu söylemesine itiraz ettiklerini belirterek, "AnaokullarÄ±nda 36 aydan küçük çocuklarÄ±n eÄŸitim görmesinin mümkün olmamasÄ± sebebiyle verdiÄŸi ifadeye katÄ±lmÄ±yoruz. Bunu söylemesi de açÄ±kça suçtur" dedi. Arzu G., Alperen'in sorumluluÄŸunun kendisine ait olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± savunarak, "Ben Alperen'in öÄŸretmeni deÄŸilim. Bana onun sorumluluÄŸu ile ilgili bir görev verilmedi. Ben 0- 2 yaÅŸ grubu öÄŸrencilerinden sorumluydum" diye konuÅŸtu. AyrÄ±ca bilirkiÅŸi raporunda Arzu G.'nin tali kusurlu olduÄŸu belirtildi.

Yerel mahkemedeki yargÄ±lamalara katÄ±lmayan ve delilleri karartma suçundan 5 yÄ±l hapis cezasÄ± alan Ahmet S. ise olayda herhangi bir suçunun olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± öne sürdü. YargÄ±lama sÄ±rasÄ±nda üzerine atÄ±lÄ± suçlamalarÄ± kabul etmeyen Ahmet S.'nin son hazÄ±rlanan bilirkiÅŸi raporunda cezai yönden kusurunun bulunmadÄ±ÄŸÄ± belirtildi.

'ALPEREN'Ä°N ÅžORTUNU BEN GÄ°YDÄ°RMEDÄ°M'

DuruÅŸmada söz alan Alperen'in annesi Buket Sakin ise olay günü oÄŸlunu servise verirken üzerinde bulunan ÅŸort ile olaydan sonra kamera kayÄ±tlarÄ±nÄ± incelediÄŸinde çocuÄŸunun üzerindeki ÅŸortun farklÄ± olduÄŸunu söyledi. Ölüm sÄ±rasÄ±nda çocuÄŸunun üzerindeki ÅŸortun çantadaki yedek ÅŸort olduÄŸunu söyleyen anne Sakin, "Alperen'in ölümünden sonra bize gösterilen fotoÄŸraftaki ÅŸortu ben giydirmedim. O ÅŸort çantasÄ±ndaki yedek ÅŸorttu. Ben bu durumun araÅŸtÄ±rÄ±lmasÄ±nÄ± talep ediyorum" dedi.

SavunmalarÄ±n ardÄ±ndan söz alan Yurdagül Ä°.'nin avukatÄ±, müvekkilinin tutuklu kaldÄ±ÄŸÄ± süre göz önünde bulundurularak tahliye edilmesini istedi. Sakin Ailesi'nin avukatlarÄ± ise yerel mahkeme sonucuyla ilgili görevsizlik kararÄ± verilerek yargÄ±lamanÄ±n aÄŸÄ±r ceza mahkemesinde baÅŸtan yapÄ±lmasÄ±nÄ± talep etti.

OKUL SAHÄ°BÄ°NE TAHLÄ°YE

DuruÅŸma savcÄ±sÄ± mütalaasÄ±nda dosyadaki eksikliklerin giderilmesi için ek süre verilmesi ve tutuklu sanÄ±klarÄ±n tutukluluk hallerinin devamÄ±na karar verilmesi yönünde talepte bulundu.

Mahkeme heyeti, sanÄ±klardan Yurdagül Ä°.'nin tutuklu kaldÄ±ÄŸÄ± süreyi dikkate alarak tahliye edilmesine, bilirkiÅŸi raporuna karÅŸÄ± da sanÄ±k avukatlarÄ±na savunma yapmak üzere ek süre vererek duruÅŸmayÄ± erteledi. (DHA)

Serviste unutulan 3 yaÅŸÄ±ndaki Alperen'in Ã¶lÃ¼mÃ¼ davasÄ±nda karar Ã§Ä±ktÄ±

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 20 KasÄ±m 2018 17:09

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