Ä°ZBAN'da iÅŸÃ§iler 10 AralÄ±k'ta greve Ã§Ä±kÄ±yor

Enflasyon altÄ±ndaki zam oranÄ±nÄ± kabul etmeyen Demiryol-Ä°ÅŸ Ã¼yesi Ä°ZBAN iÅŸÃ§ileri 10 AralÄ±k tarihinde greve Ã§Ä±kacak.Â

Metehan UD

Ä°zmir



TCDD ile Ä°zmir BüyükÅŸehir Belediyesi'nin ortak kuruluÅŸu olan Ä°ZBAN'da ÅŸirket yöneticileri ile iÅŸyerinde örgütlü Türk Ä°ÅŸ'e baÄŸlÄ± Demiryol-Ä°ÅŸ SendikasÄ± arasÄ±ndaki dördüncü dönem toplu iÅŸ sözleÅŸme görüÅŸmeleri tÄ±kanmÄ±ÅŸ ve sendika geçen hafta bütün Ä°ZBAN istasyonlarÄ±na ve genel müdürlük binasÄ±na grev kararÄ±nÄ± asmÄ±ÅŸtÄ±. Demiryol-Ä°ÅŸ üyesi Ä°ZBAN iÅŸçileri 10 AralÄ±k tarihinde greve çÄ±kacaklarÄ±nÄ± duyurdu.

Sendika grev kararÄ±nÄ± açÄ±klamayÄ± son günlere bÄ±rakmadÄ±. Ä°zmir kamuoyunun yakÄ±ndan takip ettiÄŸi grev süreci ile ilgili açÄ±klama yapÄ±ldÄ±. Ä°ZBAN iÅŸçilerinin katÄ±lÄ±mÄ±yla alÄ±nan karara göre anlaÅŸma saÄŸlanamaz ise 10 AralÄ±k'ta Ä°ZBAN'da üretim bir kez daha duracak ve enflasyon oranÄ±nda zam talebinde bulunan 342 ulaÅŸÄ±m iÅŸçisi greve çÄ±kacak.

'GREVE ÇIKMAYA ZORLANIYORUZ'

Demiryol-Ä°ÅŸ Ä°zmir Åžube BaÅŸkanÄ± Hüseyin Ervüz, Ä°zmir BüyükÅŸehir Belediyesinin topu taca atmaya çalÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirterek "Bu sözleÅŸme Ä°zmir büyükÅŸehir belediye iÅŸçilerini yakÄ±ndan ilgilendiriyor yakÄ±n zamanda diÄŸer ÅŸirketler de sözleÅŸmeler baÅŸlayacak. Ülkenin içindeki ekonomik durum belediye iÅŸçilerini de etkiliyor. SözleÅŸme geçen sene yapÄ±lmÄ±ÅŸ olsa zaten bu seneki enflasyon oranÄ±ndan faydalanacaktÄ±r. Aziz KocaoÄŸlu, Ä°zmir'i kitleyin diyor. Ä°ZBAN iÅŸçisinin maaÅŸÄ± ortadayken bu orana imza atmak mümkün deÄŸil. Bütün belediye birimlerinde ilave tediye ve sürüÅŸ gibi çeÅŸitli tazminat haklarÄ± var. Ä°zmir kamuoyunda Ä°ZBAN iÅŸçilerinin 7 bin maaÅŸ aldÄ±ÄŸÄ±na dair yalan bilgiler yayÄ±lÄ±yor. Ä°ZBAN iÅŸçisinin ne maaÅŸ aldÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve neler talep ettiÄŸini bildirilerle anlatacaÄŸÄ±z. Ä°ÅŸveren, çalÄ±ÅŸanlarÄ± enflasyondan koruyacak bir öneride bulunmadÄ±. Bu teklifi kabul etmemiz mümkün deÄŸil. Bugüne kadar olduÄŸu gibi bundan sonra da gereken ne varsa yapmaktan vazgeçmeyeceÄŸiz. Bu ücretlere rÄ±za göstermeyeceÄŸiz. Geçinebilmek bir maaÅŸ almak için grev yapmaya zorlanÄ±yoruz. 10 AralÄ±k tarihinde greve baÅŸlayacaÄŸÄ±z" dedi.

Ä°ÅžÇÄ°LER NE TALEP EDÄ°YOR, Ä°ZBAN NE ÖNERÄ°YOR?

Ä°ZBAN'da, makinist, tekniker, teknisyen, istasyon operatörü, giÅŸe çalÄ±ÅŸanÄ± olmak üzere toplamda 342 iÅŸçiyi yakÄ±ndan ilgilendiren TÄ°S görüÅŸmelerinde ÅŸimdiye kadar 63 maddelik taslaÄŸÄ±n 24 maddesinde uzlaÅŸÄ±ya varÄ±lamadÄ±. Demiryol-Ä°ÅŸ SendikasÄ±'nÄ±n yüzde 27'lik zam talebine karÅŸÄ± Ä°ZBAN bürokratlarÄ± ilk yÄ±l için enflasyonun altÄ±nda 12-13 arasÄ±nda, ikinci yÄ±l ise enflasyon oranÄ±nda artÄ±ÅŸ öne sürdü.

YENÄ° MADDELER: SÜRÜÅž VE VARDÄ°YA TAZMÄ°NATI

Sendika 112 günlük ikramiye talep ederken Ä°ZBAN bürokratlarÄ± 85 günlük ikramiyeyi ilk yÄ±l için 90 ikinci yÄ±l için 95 gün ikramiye önerdi. Sosyal haklar için yüzde 34 önerisi geldi. Sendika ayrÄ±ca sürüÅŸ ve vardiya tazminatlarÄ± da talep ediyor ama bu talep de kabul görmedi. Ä°ZBAN'da en düÅŸük iÅŸçi maaÅŸÄ± bin 883 TL iken en yüksek iÅŸçi maaÅŸÄ± sosyal haklar dahil 2 bin 389 TL. 54 iÅŸçi de asgari ücretle yaÅŸamaya çalÄ±ÅŸÄ±yor.

ALÄ°AÄžA-SELÇUK ARASINDA 136 KM 40 Ä°STASYON

Ä°ZBAN çalÄ±ÅŸanlarÄ±, AliaÄŸa-Selçuk arasÄ±ndaki banliyö hattÄ±nda, ülkenin havalimanÄ± baÄŸlantÄ±lÄ±, en büyük kent içi raylÄ± toplu taÅŸÄ±ma sisteminde hizmet üretiyor. TorbalÄ±-Selçuk hattÄ±nÄ±n açÄ±lmasÄ± ile 40 istasyona ve 136 kilometreye ulaÅŸan Ä°ZBAN'da günde 300 bin civarÄ±nda insan taÅŸÄ±nÄ±yor. Bir önceki TÄ°S görüÅŸmelerinde de yüzde 11'lik zam teklifi üzerine anlaÅŸma saÄŸlanamamÄ±ÅŸ ve sendika 8 KasÄ±m 2016'da greve çÄ±kmÄ±ÅŸtÄ±. 8 günlük grev sonucunda iÅŸçilerin talepleri kademeli olarak kabul edildi.

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 20 KasÄ±m 2018 17:07

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