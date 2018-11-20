CHP'de TÃ¼rkÃ§e ezan tartÄ±ÅŸmasÄ±: CHPâ€™li Ã–ztÃ¼rk YÄ±lmaz ihraÃ§ edildi

CHP Grup Disiplin Kurulu TÃ¼rkÃ§e ezan tartÄ±ÅŸmalarÄ±yla gÃ¼ndeme gelen Ã–ztÃ¼rk YÄ±lmazâ€™Ä±n partiden ihracÄ±na karar verdi.Â

Türkçe ezan tartÄ±ÅŸmalarÄ±yla gündeme gelen CHP'li Öztürk YÄ±lmaz ihraç edildi. Kurul, ElazÄ±ÄŸ Milletvekili Gürsel Erol'un mazeretini kabul ederek, sözlü savunmasÄ±nÄ± 13 AralÄ±k 2018 tarihinde yapmasÄ±na karar verdi.

TBMM CHP Grup Disiplin Kurulu, Ardahan Milletvekili Öztürk YÄ±lmaz'a "gruptan kesin çÄ±karma" cezasÄ± verilmesi kararÄ±nÄ± aldÄ±.

AlÄ±nan bilgiye göre, TBMM CHP Grup Disiplin Kurulu bugün toplandÄ±.

Ardahan Milletvekili YÄ±lmaz ve ElazÄ±ÄŸ Milletvekili Gürsel Erol ile ilgili disiplin dosyalarÄ±nÄ±n görüÅŸüldüÄŸü toplantÄ±da, Öztürk YÄ±lmaz'a, CHP TüzüÄŸü'nün ilgili maddelerine aykÄ±rÄ± eylemleri nedeniyle CHP Grup Ä°ç YönetmeliÄŸi'nin 79'uncu maddesi gereÄŸince "gruptan kesin çÄ±karma" cezasÄ± verilmesine kesin olarak karar verildi.

ToplantÄ±da, ElazÄ±ÄŸ Milletvekili Erol'un mazeretinin kabul edilerek, sözlü savunmasÄ±nÄ± 13 AralÄ±k 2018 tarihinde yapmasÄ± da kararlaÅŸtÄ±rÄ±ldÄ±.

Ä°HRACA GÄ°DEN SÜREÇTE NELER YAÅžANDI?

â– Habertürk TV’deki Didem Arslan YÄ±lmaz’Ä±n moderatörlüÄŸündeki “Türkiye’nin NabzÄ±” programÄ±na katÄ±lan Öztürk YÄ±lmaz, programda, “Ezan Türkçe okusun ben anlayÄ±m. Kur’an okunsun. Benim dilim her tarafta konuÅŸulsun” demiÅŸti.

â– YÄ±lmaz’a yönelik tepkiler üzerine ElazÄ±ÄŸ Milletvekili Gürsel Erol ile Ardahan Milletvekili Öztürk YÄ±lmaz, partisinin Grup Yönetim Kurulunca "kesin çÄ±karma cezasÄ±" ile "önlemli olarak cezalandÄ±rÄ±lmasÄ±" önerisiyle disipline sevk edilmiÅŸti.

â– CHP Ardahan Milletvekili Öztürk YÄ±lmaz, kararÄ±n ardÄ±ndan KÄ±lÄ±çdaroÄŸlu'ya sert sözlerle yüklenerek, "Siz aÅŸaÄŸÄ±lÄ±k bir iÅŸe imza attÄ±nÄ±z. Göreceksiniz, def olup gideceksiniz. Ve istifa etmiyorum kardeÅŸim. Ne yapÄ±yorsan yap, istifa etmiyorum. Ben bu partiye 'Gel Öztürk' diyerek gelmedim, 'Git Öztürk' diyerek gitmem. SÄ±kÄ±yorsa at beni buradan" demiÅŸti.

â– KÄ±lÄ±çdaroÄŸlu, YÄ±lmaz'Ä±n sözlerine, "CHP’li olan, CHP’nin kararlarÄ±na ve politikalarÄ±na uymak zorundadÄ±r. Herkes istediÄŸi gibi hareket edemez. Ä°stediÄŸim gibi hareket ederim derseniz o zaman partiden ayrÄ±lÄ±rsÄ±nÄ±z. CHP’de olduÄŸunuz sürece CHP’nin politikalarÄ±na göre hareket etmek durumundasÄ±nÄ±z" ÅŸeklinde tepki göstermiÅŸti.

â– Öztürk YÄ±lmaz’Ä±n açÄ±klamalarÄ± üzerine konuÅŸan Genel BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± YÄ±ldÄ±rÄ±m Kaya da "ArkasÄ±nda kimler varsa ortaya çÄ±kacak" yanÄ±tÄ±nÄ± vermiÅŸti.

â– ErdoÄŸan da, "Bugün hala tek parti dönemiyle sembolleÅŸmiÅŸ zulümlerden Türkçe ezanÄ±n savunulabilmesi, milletin deÄŸerlerine yönelik husumetin iÅŸaretidir. Türkçe ezan okunduÄŸu zaman onu sadece biz anlÄ±yoruz. Arapça okunduÄŸu zaman evrensel oluyor. Allahu Ekber dendiÄŸi zaman dünyanÄ±n her yerinde anlaÅŸÄ±lÄ±yor. EzanÄ±n Arapça olmasÄ± evrensel olduÄŸunun iÅŸaretidir" yorumunda bulunmuÅŸtu. (HABER MERKEZÄ°)

'TÃ¼rkÃ§e ezan' tartÄ±ÅŸmasÄ±: CHP'li YÄ±lmaz'dan savunma istendi

CHP'de 'TÃ¼rkÃ§e ezan' tartÄ±ÅŸmasÄ±: Ã–ztÃ¼rk YÄ±lmaz disipline sevk edildi

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 20 KasÄ±m 2018 17:39

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