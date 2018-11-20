Ezel Akay: Sinema salonunda film izlemek bir ritÃ¼el

20. EskiÅŸehir UluslararasÄ± Film Festivali film gÃ¶sterimleri ve paralel etkinliklerle devam ediyor.

Anadolu Üniversitesi ve Ä°letiÅŸim Bilimleri Fakültesi tarafÄ±ndan düzenlenen 20. EskiÅŸehir UluslararasÄ± Film Festivali, film gösterimleri ve paralel etkinliklerle devam ediyor.

Festival süresince gerçekleÅŸen “Sinema Dersleri”nde sinemacÄ±lar sinema öÄŸrencileri ile buluÅŸuyor. Pazartesi günü Anadolu Üniversitesi Ä°letiÅŸim Fakültesi’nde gerçekleÅŸen derslerin konuÄŸu “SarmaÅŸÄ±k” ve “Kelebekler” gibi filmlerin film müziÄŸi bestecisi Ahmet Kenan Bilgiç, film müziÄŸi yapÄ±m süreçlerini anlatÄ±rken, oyuncu DoÄŸu Demirkol ise oyunculuk sürecini öÄŸrencilerle paylaÅŸtÄ±.

AyrÄ±ca Prof. Dr. Lale KabadayÄ±, Prof. Senem AyÅŸe Duruel ErkÄ±lÄ±ç, Doç. Dr. Ali KaradoÄŸan ve Yönetmen Ezel Akay’Ä±n katÄ±lÄ±mÄ±yla gerçekleÅŸen “NasÄ±l Geçti 20 YÄ±l?” paneli ile hem festivalin son yÄ±lÄ± deÄŸerlendirildi hem de Türkiye sinemasÄ±nÄ±n son 20 yÄ±lÄ±na bir bakÄ±ÅŸ atÄ±ldÄ±.

FotoÄŸraf: Fatih Üre

“Sinema izleyicisi dediÄŸimiz sinema salonuna giden izleyiciden ibaret deÄŸil” diyen Ezel Akay, sinema salonunda film izlemenin bir ritüel olduÄŸunu ve bu ritüelin bitmeyeceÄŸini söyledi. Son 20 yÄ±lda Türkiye'de çekilen filmlerin tamamen yaratÄ±cÄ±lÄ±ktan uzaklaÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ±n altÄ±nÄ± çizen Akay, “Üretenler olarak sadece ticari pencereden bakmayÄ± bÄ±rakmamÄ±z gerekiyor”diye ekledi. (HABER MERKEZÄ°)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 20 KasÄ±m 2018 17:15

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