Xewna Derewâ€™in tanÄ±tÄ±mÄ± yapÄ±ldÄ±

Diljen Roniâ€™nin â€˜Xewna Derew/Yalan RÃ¼yaâ€™ albÃ¼mÃ¼ Ã§Ä±ktÄ±.

“Xewna Derew/Yalan Rüya” albümü sevenleriyle buluÅŸturan Diljen Roni, Stüdyo Ütopya’da tanÄ±tÄ±mÄ±nÄ± yaptÄ±. Roni, albümü üzerinde 5 yÄ±l çalÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyleyerek albümünde yer alan müziklerin kimlere ait olduÄŸundan bahsetti. Albümünü Kürt müziÄŸine hizmet için çÄ±kardÄ±ÄŸÄ±nÄ± dile getiren Roni, “Kürt müziÄŸi sanatÄ± üzerine küçük bir emek de olsa bir ÅŸey yapmak istedim” dedi. Roni, albümünün pop-rock stilinde olduÄŸunu ifade etti.

Gelen bir soru üzerine Roni, “Bu akÅŸam Kürt müziÄŸinde yeni albümler için bir adÄ±m olsun istiyoruz. Bizler eserlerimizin reklamlarÄ±nÄ± yapmalÄ±yÄ±z. Hele müzisyenler mutlaka bunu yapmalÄ±. Çünkü ÅŸu an içinde bulunduÄŸumuz durumda buna ihtiyaç var. Biz Kürt sanatçÄ±lar, basÄ±nda çok yer almÄ±yoruz. Bizim müziÄŸimizin pazarÄ± da yok. Bunun için eserlerimizin tanÄ±tÄ±mÄ±nÄ± yapmalÄ±yÄ±z” dedi. KonuÅŸmanÄ±n ardÄ±ndan Roni, basÄ±n için albümünü imzaladÄ±. (Ä°stanbul/MA)

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