â€˜MayÄ±nlarla yaÅŸamaya devam edeceÄŸizâ€™

Temizleme oranÄ±na bakÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nda TÃ¼rkiye taahhÃ¼dÃ¼nÃ¼ yerine getiremeyecek: MayÄ±nlarla yaÅŸamaya devam edeceÄŸiz.

UluslararasÄ± MayÄ±n Ä°zleme 2018 Raporu (MONITOR 2018) Ä°stanbul’Taxim Hill Hotel’de yapÄ±lan basÄ±n toplantÄ±sÄ±yla açÄ±klandÄ±. BasÄ±n toplantÄ±sÄ±na MayÄ±nsÄ±z Bir Türkiye GiriÅŸimi, Tabip OdasÄ± Ä°stanbul Åžubesi, Ziraat Mühendisleri OdasÄ± Ä°stanbul Åžubesi, Türkiye Sakatlar DerneÄŸi, Ä°nsan HaklarÄ± DerneÄŸi Ä°stanbul Åžubesi ve Ä°stanbul Hak Ä°nisiyatifi katÄ±ldÄ±.

ToplantÄ±da ilk sözü alan MayÄ±nsÄ±z Türkiye GiriÅŸimi Koordinatörü Muteber ÖÄŸreten, MayÄ±n YasaÄŸÄ± AnlaÅŸmasÄ±’na taraf olan devlet sayÄ±sÄ±nÄ±n 164’e ulaÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtti. ÖÄŸreten, “2017 yÄ±lÄ±, kara mayÄ±nlarÄ±, misket bombalarÄ± ve savaÅŸ artÄ±ÄŸÄ± patlayÄ±cÄ±lar (ERW) nedeniyle ortaya çÄ±kan kayÄ±plarÄ±n, istisnai bir biçimde çok yüksek rakamlara ulaÅŸtÄ±ÄŸÄ± üçüncü yÄ±l olmuÅŸtur. Bunun da nedeni belli ülkelerdeki halen uygulanan ÅŸiddet, çatÄ±ÅŸma ortamÄ± ve savaÅŸlardÄ±r” ÅŸeklinde konuÅŸtu. 2017 yÄ±lÄ±nda mayÄ±nlar nedeniyle 7 bin 239 kaybÄ±n kayÄ±tlar altÄ±na alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve kayÄ±t altÄ±na alÄ±nan kayÄ±plarÄ±n yüzde 76’sÄ±nÄ± sivillerin oluÅŸturduÄŸunu siviller içersinde de en büyük oranÄ±n yüzde 47 ile çocuk kayÄ±plarÄ±n oluÅŸturduÄŸunu vurguladÄ±.

Türkiye’nin ilk olarak 1950 ile 55 yÄ±llarÄ± arasÄ±nda mayÄ±n döÅŸediÄŸini hatÄ±rlatan ÖÄŸreten, “Türkiye, anti-personel ve anti-araç mayÄ±nlarÄ± ile geliÅŸtirilmiÅŸ patlayÄ±cÄ± cihazlar (IED’ler) tarafÄ±ndan kirlenmiÅŸ haldedir. ToplamÄ± teyit edilmiÅŸ 164 kilometrekare olan 3 bin 61 adet riskli alan ve 701 adet de mayÄ±n döÅŸeli olduÄŸundan ÅŸüphe edilen alan bulunmaktadÄ±r” dedi.

‘KESÄ°N SAYILAR VERÄ°LMÄ°YOR’

ÖÄŸreten, Türkiye’de mayÄ±n maÄŸdurlarÄ± hakkÄ±nda bir veri tabanÄ± olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ±n altÄ±nÄ± çizerek “Ä°zleme Örgütü, Türkiye’de 2017 yÄ±lÄ±nda en az 42 yeni mayÄ±n kaybÄ± tespit etmiÅŸtir ama MAFAM 2017 yÄ±lÄ±ndaki kaybÄ±n 23 olduÄŸu belirtmiÅŸtir. Daha önceki yÄ±llara göre dikkati çeken bir deÄŸiÅŸme olarak, Türkiye sivil ve mayÄ±n temizleme kategorilerinde kayÄ±p bilgisi paylaÅŸÄ±rken askeri personele iliÅŸkin bilgi paylaÅŸmamÄ±ÅŸtÄ±r. Bu nedenle ortaya çÄ±kan kayÄ±plarÄ±n toplam rakamÄ± bilinmemektedir. Rakamlar birbiriyle çeliÅŸiyor” dedi.

‘MAYIN TEMÄ°ZLÄ°ÄžÄ°, ANLAÅžMA RUHUNA UYGUN OLMALIDIR’

ToplantÄ±da vurgu yapÄ±lan konulardan biri de mayÄ±n temizliÄŸiydi. 2004 yÄ±lÄ±nda MayÄ±n YasaÄŸÄ± AnlaÅŸmasÄ±’na taraf olan Türkiye’nin, topraÄŸa döÅŸeli tüm mayÄ±nlarÄ± 2014 yÄ±lÄ±na kadar temizleme taahhüdünde bulunduÄŸunu ancak bu taahhüdünü yerine getiremediÄŸini hatÄ±rlatan ÖÄŸreten, “Hali hazÄ±rda var olan. Temizleme oranÄ±na bakÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nda 2013 yÄ±lÄ±nda 8 yÄ±llÄ±k ek süre talebinde bulunan Türkiye bu taahhüdünü de yerine getiremeyecektir: MayÄ±nlarla yaÅŸamaya devam edeceÄŸiz” dedi.

‘MAYINLAR Ä°NSANLIK ONURUNA AYKIRIDIR’

ToplantÄ±ya katÄ±lan Ä°nsan HaklarÄ± DerneÄŸi (Ä°HD) Ä°stanbul temsilcisi Hüseyin Aygül savaÅŸÄ±n tüm yÄ±kÄ±mlarÄ±nÄ± yaÅŸan bir toplum içerisinde olunduÄŸunu belirterek “MayÄ±nlarÄ±n Türkiye’de tüm Kürt illerinin çevresini sarmÄ±ÅŸ durumda. Bunun dile gelmesi talep olarak istenmesi devletlerin güvenlik sorunundan öte insan onuruna ve haklarÄ±na yönelik politikalara dayalÄ± olmasÄ± gerekir. Türkiye maalesef bu sÄ±kÄ±ntÄ±yÄ± yaÅŸÄ±yor savaÅŸ bütün toplumu esir almÄ±ÅŸ durumdadÄ±r” dedi.

Hak Ä°nisiyatifleri Ä°stanbul Temsilcisi Bahar KÄ±lÄ±nç, bir patlama sonucunda hayatÄ±nÄ± kaybeden 12 yaÅŸÄ±ndaki Ceylan Önkol’u örnek vererek mayÄ±nlarÄ±n temizlenmesinin hÄ±zlanmasÄ±nÄ± talep etti. (Ä°stanbul/EVRENSEL)

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