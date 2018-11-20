ODTÃœâ€™de, â€˜TÃ¼rkiyeâ€™de Bilim YayÄ±ncÄ±lÄ±ÄŸÄ±â€™ paneli dÃ¼zenlenecek

ODTÃœ Ã¶ÄŸrencileri â€˜TÃ¼rkiyeâ€™de Bilim YayÄ±ncÄ±lÄ±ÄŸÄ±â€™ panelinde bir araya gelecek.

ODTÜ Bilim TopluluklarÄ±, “Türkiye’de Bilim YayÄ±ncÄ±lÄ±ÄŸÄ±” baÅŸlÄ±ÄŸÄ±yla panel düzenleyecek. 3 farklÄ± kurumun temsilcisinin katÄ±lacaÄŸÄ± panel, 21 KasÄ±m ÇarÅŸamba günü saat 18.00’de Fizik bölümünde yer alan U3 (üçlü amfi)de gerçekleÅŸecek. Panele, geçtiÄŸimiz eylül ayÄ±nda tanÄ±tÄ±m toplantÄ±sÄ± ile yayÄ±n hayatÄ±na baÅŸlayan Ginko Bilim YayÄ±n Kurulu Üyesi Onur Öztürk, Türkiye Ekonomik ve Toplumsal Tarih VakfÄ± adÄ±yla 1991’de kurulan Tarih VakfÄ± mütemadi üyesi Haydar Temur ile birlikte Bilim ve Gelecek Dergisi Ankara Temsilcisi UÄŸur YÄ±ldÄ±rÄ±m katÄ±lacak.

YAYINCI VE OKUYUCU BULUÅžMASI

Paneli düzenleyen topluluklardan Amatör Astronomi TopluluÄŸu Üyesi Özgür isimli öÄŸrenci, paneli düzenlemelerini saÄŸlayan temel ihtiyaca dikkat çekerek, “Özellikle kaÄŸÄ±t zamlarÄ± ile ülkedeki alÄ±m gücünün hÄ±zlÄ±ca düÅŸtüÄŸü bir dönemde bilimsel içerikli eserler basan kurumlarla iletiÅŸime geçip hem bu kurumlarÄ±n kendilerini göstermelerini saÄŸlayacak bir ortam hazÄ±rlamak gerektiÄŸini düÅŸündük. Ufak da olsa bir yayÄ±ncÄ±/okuyucu buluÅŸmasÄ± yaratmayÄ± saÄŸlamak amacÄ±yla bu paneli organize etme kararÄ± aldÄ±k” dedi. Özgür, bu etkinliÄŸin aynÄ± zamanda ODTÜ Bilim TopluluklarÄ± giriÅŸiminin de ilk etkinliklerinden biri olacaÄŸÄ±nÄ± belirtti.

‘BÄ°LÄ°M YAYINCILIÄžI GERÄ°LEMEKTE’

Biyoloji ve Genetik TopluluÄŸu Üyesi Ä°nci TopçuoÄŸlu, Türkiye’de bilim yayÄ±ncÄ±lÄ±ÄŸÄ±nÄ±n gerilemekte olan bir yayÄ±ncÄ±lÄ±k çeÅŸidi olduÄŸunu ancak bunun Türkiye’deki bilim insanlarÄ±nÄ±n yayÄ±n çÄ±karmamasÄ± veya çalÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ± yayÄ±nlamak istememesiyle alakasÄ± olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyledi. TopçuoÄŸlu, bu sürecin Türkiye’deki bilim yayÄ±nlarÄ±nÄ±n sansürlenmesi, engellenmesi veya direkt olarak kapatÄ±lmasÄ± ile baÄŸlantÄ±lÄ± olduÄŸuna dikkat çekti. ODTÜ Bilim TopluluklarÄ±nÄ±n “Türkiye’de Bilim YayÄ±ncÄ±lÄ±ÄŸÄ±” panelini düzenlemesindeki temel motivasyonun, bilim yayÄ±ncÄ±larÄ±nÄ±n karÅŸÄ±laÅŸtÄ±ÄŸÄ± zorluklarÄ± daha çok insana, iÅŸin içindeki insanlarla birlikte duyurma çabasÄ± olduÄŸunu belirten TopçuoÄŸlu, “Kaliteli yazÄ±larÄ±n azaldÄ±ÄŸÄ±nÄ± gözlemleyebiliyoruz ancak neden azalÄ±yor, asÄ±l etkenler neler bilemiyoruz” dedi. TopçuoÄŸlu, bunlarÄ± öÄŸrenmek için bu zorluklarla mücadele eden insanlarÄ± çaÄŸÄ±rmanÄ±n uygun olduÄŸunu düÅŸündüklerini dile getirdi. (Ankara/EVRENSEL)

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